Slovenija
Kavčič naj bi v zasebni kliniki delal občutno več, kot bi smel

Novo mesto, 11. 12. 2025 12.35 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
84

Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič je v zasebni kliniki s koncesijo, kamor je preusmerjal paciente, delal precej več, kot bi smel glede na pogodbo z novomeško bolnišnico. Slednja pa tega ni mogla vedeti, saj zasebna klinika o njegovih operacijah ni obveščala ZZZS, poroča Necenzurirano.

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku bolnišnice, ki ga je bolnišnica predstavila na nedavni novinarski konferenci, je pokazal, da je Gregor Kavčič predvsem paciente, kjer ni bilo mogoče pričakovati večjih zapletov, iz bolnišnice preusmerjal v zasebno kliniko Arbor Mea, kjer je operiral. Vodstvo mu je zato odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, primer pa predalo policiji.

Kavčič očitke zavrača in pravi, da je imel za operiranje v zasebni kliniki dovoljenje bolnišnice. A kot danes navaja portal Necenzurirano, je v zasebni kliniki opravil bistveno več operacij, kot bi jih smel glede na dovoljenje. V bolnišnici so mu namreč dovolili, da v zasebni kliniki preživi največ uro in pol na teden oz. šest ur na mesec, dejansko pa je delal vsaj petkrat toliko, in sicer vsaj osem ur na teden. To je za portal povedal lastnik Arbor Mee Vladimir Seneković.

Gregor Kavčič
Gregor Kavčič FOTO: Bobo

Obenem pa je Kavčič v bolnišnici po navedbah portala naredil manj, kot bi lahko v skladu z dogovorom z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Bolnišnica mu je soglasje za delo pri zasebniku pred prejšnji mesec odvzela zaradi nedoseganja rednega bolnišničnega programa operacij in odklanjanja dodatnega dela v bolnišnici.

Da v zasebni kliniki operira več, kot bi smel, sicer v bolnišnici do odreditve nadzora niso mogli uradno vedeti, saj v evidencah ZZZS ni podatka, da bi sploh kdaj operiral v Arbor Mei, dodaja portal. Klinika namreč podatkov o Kavčičevem dodatnem delu ni sporočala ZZZS, kjer te evidence javno objavljajo.

Senekoviću se to ne zdi sporno. Kot je dejal, je namreč Kavčič pri pacientih, ki jih je operiral, na odpustnicah naveden kot operater, podpisani pa so na odpustnicah zdravniki, ki so pacienta dejansko odpustili z oddelka.

Drugačnega mnenja so na ZZZS, kjer v omenjenem primeru poteka nadzor. Četudi bi operacijo izvedlo več zdravnikov, kot je bilo to v primeru Kavčiča, bi se morali v sistemu zabeležiti vsi, so navedli za portal.

ZZZS je sicer v konkretni zadevi uvedla nadzor, ki še poteka. Dokler ne bo končan, pa konkretnega primera ne morejo komentirati, so zapisali v odzivu za STA.

Dodatno sicer navajajo, da je v skladu z zadnjimi spremembami zakona o zdravstveni dejavnosti naloga vodstva javnega zdravstvenega zavoda tudi merjenje delovnih obremenitev. Tako mora zavod pripravljati mesečno analizo dnevne delovne obremenitve in o ugotovitvah, zlasti glede obsega opravljenih storitev po posameznem zdravstvenem delavcu in zdravstvenem sodelavcu posamezne organizacijske enote, poročati svetu zavoda in ministrstvu za zdravje. Omenjena obveznost velja tudi za koncesionarja oziroma zdravstvene delavce, ki pri njem opravljajo koncesijsko dejavnost, so zapisali.

"Spremljanje in merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev je torej predvsem naloga delodajalcev kot eno izmed orodij za uspešno vodenje in organizacijo dela. Izvorno gre torej za vodenje evidenc pri izvajalcih zdravstvenih storitev", so dodali.

Na vprašanje, ali je nesporočanje podatkov o operacijah zdravnikov v zasebnih ambulantah ZZZS splošen pojav ali gre zgolj za osamljen primer, pa niso odgovorili.

gregor kavčič otroped novo mesto kršitve
Dražba lesa v Kočevski Reki: portugalski kupec za hlod odštel 20.500 evrov

JP2022
11. 12. 2025 14.03
kaka saga. medtem ko primeri žilne opornice, operacijske mize in podobne zgodbe niso nikoli prišle najprej iz policajskih predalov... seveda, doktorji so pavlihe, katere je enostavno vlačit po medijih, medtem ko se boyzi mastijo naprej, raja pa laja vuf vuf vuf vuf .. aja pa janša je kriv za vse... haha kaka logika
ODGOVORI
0 0
Slovenecsem
11. 12. 2025 14.02
Ma ja, pokvarjen Golob bo vse zdravnike nagnal, kam boste šli, ko bosta zboleli??? K vulkanizerju?!?!
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
11. 12. 2025 14.02
+1
Ampak pregorevajo pa le v Javnem sektorju!?
ODGOVORI
1 0
biggie33
11. 12. 2025 13.57
+3
Še en zdravnik, ki dela po 20h na dan, 7 dni v tednu.. ni kaj, pravi supermen!
ODGOVORI
6 3
Slovener
11. 12. 2025 13.56
-3
"Delal občutno več, kot bi smel" - Kam smo prišli! Ni očitek, da ni opravljal svojega dela, ampak, da je delal preveč. Kaj ta očitek leti samo na g. Kavčiča ? Sam g. Golobu ne očitam, da dela premalo, ampak to, da ne dela v dobro Slovenije in Slovenskega naroda!
ODGOVORI
2 5
MladInPerspektiven
11. 12. 2025 14.01
+1
Ja in med vrsticami piše dela 34 ur na dan ... sedaj pa izračunaj koliko v NM Bolnici??? SO že bili primeri kjer so zdravniki med delovnim časom bili v privat ustanovi in operirali... KONTROLE PAČ NI.
ODGOVORI
1 0
ImamLastnoMnenje
11. 12. 2025 13.56
+4
Zelo pomembno je, da se odkrijejo vsi razlogi za predolge čakalne vrste, saj se samo tako lahko prične z učinkovitimi ukrepi za njihovo skrajševanje. Ta primer kaže, da je vloga zdravnikov pri daljšanju vrst zelo velika, žal tudi zaradi delovanja zdravnikov na nedovoljen, verjetno celo kazniv, način. Optimirati je seveda treba tudi zakonodajo in zagotoviti ustrezno vodenje zdravstvenih ustanov. To se lahko zagotovi samo s sprotnim in učinkovitim nadzorom na vseh potrebnih področjih ter menjavo nesposobnih vodilnih kadrov zdravstvenih ustanov, ki ne znajo ustrezno organizirati dela, ne znajo poskrbeti za ustrezne delovne pogoje in ne dosegajo zastavljenih ciljev.
ODGOVORI
4 0
Mclaren
11. 12. 2025 13.55
+1
Naši vrli ortopedi, jao
ODGOVORI
3 2
Mex86
11. 12. 2025 13.54
+7
Če je imel dovoljenje samo 1,5 ure na teden pol bi se tega moral držati. A se je? Baje imajo na Hrvaškem sistem da podelijo koncesijo tistemu ki nima čakalnih vrst oz tistemu ki se mu čakalne vrste močno skrajšujejo. Vsake 3 mesece je ponovni pregled čakalnih vrst. Če se vrste ne krajšajo odvzem koncesije.
ODGOVORI
7 0
kr nekdo
11. 12. 2025 13.52
-2
Kdor je malo več okol doktorjev ni to nič novega. Kolk je Dr iz kliničnega centra v lj , ki operirajo pa raznih ustanovah po slovenji? Ampak vsi vemo kje kak dr operira dopoldne kje popoldne. in vemo kje je kaka čakalna vrsta Pa ne mi rečt, da smo zdaj nekaj novega odkril in da Zdravniki kršijo in so dvoživke in ne vem kaj še. Točno se vidi, da so v javnih ustanovah omejeni al jih bremza ZZZS al ni dovolj operacijskih sob. Pa verjamite, če ne bi bilo zasebnega zdravstva bi bilo v Sloveniji dolgotrajnih bolnišk x2. Že sedaj namesto, da bi nekoga, ki dela in prispeva v državno blagajno operirali takoj ta revvež čaka leto al pa dve. zzzs zapravi samo za bolniško 20.000€ plus poseg. Kje se zdaj prišpara pa kdo je slab gospodar, da troši denar za nepotrebne bolniške.
ODGOVORI
1 3
Vera in Bog
11. 12. 2025 13.46
+4
Gre samo za denar kaj pa drugega !
ODGOVORI
6 2
Uporabnik1884443
11. 12. 2025 13.45
+2
Tale je pa res usmerjen na delo. Izgovarjal bi se lahko, tako kot drugi, da on že ni mogel narediti toliko operacij, če jih drugi vrhunski operateri dosti manj, bila je napaka pri vnosu, pač ni gledal kaj podpisuje
ODGOVORI
2 0
brezveze13
11. 12. 2025 13.45
+0
takšno prakso bi morala država oz. zzzs prepovedati, tisti ki dela v državnih bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah nima kaj početi v privatnih klinikah, Prav tako bi se moralo opredeliti koliko in v kakšnih primerih se posegi v zasebnih klinikah financirajo iz zdravstvene blagajne in to pod strogim nadzorom.Ukiniti dodatno zdravstveno zavarovanje od koder se krade denar za te privat klinike, in tisti ki hoče neki nadstandard zdravljenja kar bi naj nudile privatne klinike naj to plača iz lastnih sredstev ob posegu, danes pa to, tudi namišljene posege kot so razni plastični joški igle v glavah in nosih krije zzzs neumnost to ni zdravljenje to je ego posameznika in to naj vsak plača iz svojega žepa, to tudi ne bi smele opravljati državne zdravstvene ustanove niti izvajati posegov niti zdraviti posledice posegov teh iztirjencev, Tisti ki to želi lahko gre k prvemu mazaču za te izvedbe in to plača iz lastnega žepa
ODGOVORI
3 3
brainiac007
11. 12. 2025 13.54
-1
Saj zato smo pa prišli potenciranih čakalnih vrst
ODGOVORI
0 1
kr nekdo
11. 12. 2025 13.54
-2
hvala bogu, da imamo zasebno zdravstvo. Boš kmal spoznal k boš rabil kak poseg. Na javno zdravstvo čakat več let to si lahk samo nekdo na socilni privošči.
ODGOVORI
0 2
mertseger
11. 12. 2025 13.42
+0
Če je delal izven delovnega časa bolnice in nadurnega dela je tak vseeno
ODGOVORI
5 5
Mex86
11. 12. 2025 13.41
+1
Morda je prej operiral več v bnišnici sedaj ko je dobil koncesijo pa ni hotel več toliko zgleda da mu je druga opcija bolj pasala...
ODGOVORI
3 2
Andrej Lon?ar3
11. 12. 2025 13.36
+7
Popoldan bi moral gledati kako se daljšajo čakalne vrste in se sončiti na bazenu...
ODGOVORI
8 1
biggie33
11. 12. 2025 13.35
-7
Zanimivo kako janšisti opravičujejo kazniva dejanja..
ODGOVORI
4 11
Smuuki
11. 12. 2025 13.44
+1
Od kdaj je dobro delo, veliko dela kaznivo? Se vam je levakom skisalo? Ker imate levaki dve levi roki, ker ste leni zdaj še drugim omejujete delo?
ODGOVORI
4 3
brainiac007
11. 12. 2025 13.56
Ja če bi bilo samo delo vrednota bi še kam prišli tako pa je vrednota samo keš dela lahko tudi v bolnišnici
ODGOVORI
0 0
brabusednet
11. 12. 2025 13.35
+9
Pod golobarji se lenuhe podpira,pridne pa kaznuje.Malo mi mar,kje me operirajo ali zdravijo važno,da ne čakam in da plača zavanje.Tisto prostovoljni,katerega so golobarji spremenili v obvezno.Zdravniku pa samo čestitam za trud delo.
ODGOVORI
10 1
berger 2
11. 12. 2025 13.34
+3
Pričakujem, da bi v članku navedli konkretne štrevilke. Na nekem portalu sem prebral, da je dr. Kavčič opravil v bolnišnici NM več operacij, kot primerljivi timi v UKC Lj in UKC Maribor. Če to drži, potem je on svoje opravil. Kaj in koliko dela v prostem času, pa je njegova stvar. Če je opravljal "lažje" operacije, je kot koncesionar dobil po operaciji tudi nižje plačilo, kot za težje v bolnici. Če pa je opravil pri koncesionarju, je s tem samo zmanjšal število bolnikov ( kjerkoli) kii čakajo na operacijo
ODGOVORI
6 3
Volodimir Z.
11. 12. 2025 13.31
+9
V komunizmu moraš bit povprečen ali malo podpovprečen. Retro avantgarda je v modi!
ODGOVORI
10 1
Volodimir Z.
11. 12. 2025 13.34
+5
Ali da si Sirotanović da koplješ premog z dvojno lopato da ti dajo sliko na bankovec...
ODGOVORI
5 0
Kali?opko Kali?opkovi?
11. 12. 2025 13.46
+2
Bravo odličen komentar
ODGOVORI
2 0
ata_jez
11. 12. 2025 13.27
+1
Zanimivo bi bilo videti celotno sliko - recimo koliko postelj v NM bolnišnici je bilo praznih, ker ni 'hotel' operirati? Če bi vse te ljudi operiral tam, bi bilo dovolj prostora pri njih?
ODGOVORI
4 3
Bolje100letBogat kot7dniReven
11. 12. 2025 13.35
+5
ata.jez...večina bolnikov zapusti bolnišnico takoj po operaciji...sicer pa v privat ordinaciji samo operiraja, bolniki pa takoj domov...
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
11. 12. 2025 13.43
-1
postelje iz izkušenj povem, da niso nikol prazne. k imaš sprejem v bolnišnico ob 7h ponavadi potem čakaš do 12-3h v čakalnici. vmes pa dr ob viziti odpustijo primerno število pacientov, da novi dobijo posteljo. potem pa tako, včasih si za isti poseg 1 dan v bolnici al pa tri odvisno kolk jih prejmejo tist dan. Postle so skoz 100°zasedene
ODGOVORI
1 2
ata_jez
11. 12. 2025 13.46
+1
Bolje100letBogat kot7dniReven - to ne drži 100% 😁 Niti po menjavoi kolka, kaj šele po menjavi kolena. 😁
ODGOVORI
1 0
