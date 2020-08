Nečloveško, togo? 'Ko te zmelje birokratsko kolo, nisi več človek'

"Preprosto ne moreva verjeti, zato sva se odločila, da stopiva do medijev in sporočiva, kaj sva preživljala tisti najbolj grozen dan,"pravi skrušena mama pokojnega dečka Ana Šavli. Oče Andraž Šavli pa dodaja, da želita opozoriti na absurden način delovanja sistema v tovrstnih primerih, tragičnih dogodkih, kot se je zgodil v njihovem primeru. "Ko te zmelje to birokratsko kolo, nisi več človek," dodajata starša.

Tragedija, ki je v trenutku zarezala v njuno družino, se je nato sprevrgla še v boj s postopki in protokoli. Najprej za njuna sinova, ki sta že takoj ob nesreči želela stopiti v stik s staršema, a jima je bilo to onemogočeno.

CSD pisno pojasnjuje , da je policist strokovni delavki odgovoril, da je obveščanje staršev naloga policije in da bo to opravila njihova patrulja osebno. A iz novogoriške policije so te navedbe danes zanikali. Zapisali so: "Policisti na kraju nesreče tega dne niso in tudi nimajo zakonskih pooblastil, da bi prepovedali tovrstno komuniciranje."

"Želel sem res nemudoma razčistiti, ali so bili postopki ne samo po pravilih, ampak tudi dovolj človeški. Zato sem hitro odredil nadzor socialne inšpekcije, ki že poteka," je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Enako za policiste obljublja notranji minister. A dejstvo ostaja: ure so tekle. In šele debelih pet ur po dogodku sta starša izvedela za sinovo smrt. Starša tako ne moreta verjeti, "da ni bilo človeka, ki bi prijel telefon in jima povedal, kar nama pripada kot staršema".

Potem se je začelo nepredstavljivo iskanje, kje se lahko poslovita.

"In ko sva že izvedela in sva hotela priti do njega, je bilo tudi to onemogočeno. Bila je pozna ura, odpeljali so ga neznano kam. Informacija je bila, da je v Šempetru, a ga ni bilo, potem da je v Ljubljani, pa ni bilo mogoče. So nam rekli, da naj pokličemo na Žale, tam pa, da naj pridemo naslednji dan. Skratka brez besed," pripovedujeta starša.

Na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani danes pojasnjujejo, da je bilo ob klicu staršev okoli 00.30 ponoči povedano, naj pokličeta zjutraj. "Kar so tudi naredili po mojih informacijah okrog 8.30, lahko da je bilo tudi nekaj prej. Ravno takrat se je pričela tudi obdukcija pokojnega dečka in smo jima povedali, da naj bi kakšno informacijo več dobili po 10. uri. Po tem ni bilo več komunikacije z inštitutom. Deček je bil pa pripeljan na pogrebno podjetje Žale okrog 14. ure," razlaga Tomaž Zupanc z inštituta.

Na Žalah pa pravijo, da so jih svojci že zjutraj spraševali. "Vendar pogrebno podjetje ne more ničesar zagotoviti, svojcem ničesar obljubiti, ničesar dokončno doreči, dokler nima potrebnih dokumentov in pokojnika na Žalah, da lahko potem ureja naprej postopke," pravi Domen Kokalj.

In medtem ko pristojni iščejo dodatne signalizacijske in druge rešitve za območje, kjer so že opozorila, a kjer je reka odnesla življenje njunega sina, starša, ki zadnje dni poslušata o predpisih, protokolih in postopkih, sprašujeta odgovorne, ali je po zakonih in predpisih to, da so 'odplaknili' njunega otroka.