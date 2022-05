Neda Ukraden na liposukcijski dieti, s katero je shujšala tudi Kolinda Grabar-Kitarović

Dieta Sarajevčana Kenana Mandre postaja vse bolj priljubljena tudi v Sloveniji.

icon-expand

Edinstven in varen način hujšanja, ki je v zadnjem času postal svetovna uspešnica in je navdušil tudi hollywoodske zvezdnice, kot sta Jennifer Aniston in Monica Bellucci, pa tudi znane obraze iz Hrvaške (po njegovi zaslugi je shujšala tudi nekdanja hrvaška predsednica), obljublja hitro topljenje maščobnih oblog. A naj vas ime ne zavede. Čeprav se imenuje liposukcijska dieta , vam zanjo ni treba pod nož, rezultati pa bodo takšni, ko bi bili na liposukciji. Kot pojasnjuje nutricionist in ustanovitelj dietnega programa za hitro in zdravo hujšanje Kenan Mandra, gre le za poseben način prehranjevanja. Ključni cilj tako imenovane liposukcijske diete je hitro in učinkovito topljenje maščobnih oblog. Sam program je zelo enostaven, in kot pojasnjuje Kenan Mandra, se moramo vrniti k hrani, ki so jo jedli naši predniki in je bila brez dodanih aditivov, sladil ter barvil. Dieta temelji na naravnih živalskih in rastlinskih maščobah. Njeni ključni elementi so maščobe, proteini in aminokisline.

icon-expand

Omenjeno dieto je preizkusila tudi znana hrvaška pevka Neda Ukraden. "Ko nič drugega ne pomaga … To zagotovo pomaga!" Glasbena diva je razkrila, da se je med pandemijo covid-19 zelo zredila, ker se je premalo gibala in je ves čas nekaj kuhala. Pred kratkim se je odločila za hujšanje z liposukcijsko dieto, s katero so že shujšali številni. Razlog za izboljšanje svoje linije je bilo snemanje videospotov za tri nove single: Muchas Gracias, Kam gremo za praznike in Enkrat, ko to mine. Znana pevka, ki je nedavno imela koncert v Ljubljani, je ekskluzivno za naš portal razkrila nekaj informacij o tej dieti. "Vedno sem se trudila, da bi bila videti dobro. Nekoč je to bilo lahko, a danes … Ko nič ne pomaga, ta dieta zanesljivo pomaga! Do zdaj nisem imela težav s prekomerno težo. Vendar so se med pandemijo kilogrami kopičili, klasična dieta pa ni dala rezultatov, zato sem se odločila, da poiščem strokovno pomoč," je za naš portal povedala Neda.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaj je liposukcijska dieta? Kariera Nede Ukraden (70) traja že več kot pet desetletij. Neda se poleg dobrega glasu lahko pohvali s fantastičnim videzom, ki ji ga zavidajo tudi dvakrat mlajše ženske

icon-expand

"Pritegnili so me hitri rezultati. Pila sem nekaj posebnih napitkov na osnovi proteinov in vlaknin, ki so mi pomagale, da nisem čutila lakote in da so se maščobe hitreje topile. Večerja je bila moj osrednji obrok. Pogosto sem jedla ribe, teletino in jagnjetino ter raznovrstno zelenjavo z oljčnim oljem. Sicer obožujem mediteransko prehrano, zato mi je bilo vse všeč. Protokol traja le 14 dni in v tem času lahko izgubite veliko več kilogramov kot z običajno prehrano. Izgubila sem 5–6 kilogramov, vendar veliko več v obsegu. Nekateri shujšajo tudi do 10 kilogramov, vendar sama nisem imela toliko viška," razloži Neda.

icon-expand

Kolindina dieta ponesla dober glas diete Zaradi diete je pred kratkim bila tudi v Ljubljani pri International Health, kjer se je srečala s Kenanom Mandro, avtorjem liposukcijske diete, ki skrbi za vitko linijo številnih znanih osebnosti v regiji. Z omenjeno dieto je shujšala tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović , ki je po zaslugi diete Kenana Mandre postala vitka in še bolj privlačna ženska. Odvečni kilogrami so po poročanju Espressa Grabar-Kitarovićevi začeli greniti življenje, potem ko je bila leta 2015 izvoljena za prvo predsednico v zgodovini Hrvaške. K temu naj bi v veliki meri pripomogla tudi obilna protokolarna kosila in večerje, zaradi številnih obveznosti, stresa in pomanjkanja časa za športne aktivnosti pa se je skrb za čim bolj idealno linijo pri predsednici premaknila v zadnji plan.

icon-expand

Odkar je po Kenanovih nasvetih svoje telo fantastično stesala in preoblikovala nekdanja hrvaška predsednica, so ljudje postopek razglasili za Kolindino dieto. Čeprav je tistega leta srečala abrahama, so mediji in poznavalci družabnega parketa takrat poudarili, da gospa predsednica nikoli ni bila videti bolje. Kolindina dieta je hitro postala pravi hit. V tistem času je padla v oči urednikom ruske modne revije, o njej so objavili posebno reportažo. Nato so jo opazili tudi novinarji, ki so spremljali njeno sodelovanje na splošni skupščini Združenih narodov v New Yorku, in takrat je povedala, da se mora za svoj videz zahvaliti liposukcijski dieti, posebnemu načinu prehrane, ki se ga strogo drži že štiri mesece. Liposukcija prehrana Liposukcijska prehrana (Neinvazivna liposukcija™) je dietoterapija za hujšanje s pomočjo aminokislin in rastlinskih vlaken v okviru nizkokalorične sredozemske prehrane. Nanjo prisega že več kot 100 tisoč zadovoljnih strank, sam izdelek pa ima že 10 let izkušenj v več kot 50 državah.

icon-expand