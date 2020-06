Nedeljo zaznamovale plohe in nevihte, gasilci zabeležili 55 intervencij

Težišče nedeljskega vremenskega dogajanja je bilo sprva nad Štajersko, Koroško in Prekmurjem, pozno popoldne pa se je preselilo nad Dolenjsko in Posavje. Nevihte so se nad določenimi območji zadržale dlje časa, kar je povzročilo težave z meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki. Na Arsu so nevarnost razlivanja rek razglasili za severovzhod države, opozorilo za nevarnost poplav pa za Prekmurje.

Največ dela so sicer imeli gasilci. Črpali vodo iz kleti stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, cestišča, podvoze, parkirišča, odstranili so nekaj podrtih dreves in prekrili nekaj stanovanjskih hiš. Uprava RS za reševanje in zaščito je zabeležila 55 intervencij, v katerih je sodelovalo okoli 450 gasilcev iz 35 gasilskih enot.

Ob 18.14 je občino Središče ob Dravi zajelo obilno deževje. Posredovali so gasilci PGD Središče, Obrež, Miklavž, Loperšice in Vitan - Kog. Ob potokuh Črnec in Trnava so iz protipoplavnih vreč zgradili 20 nasipov in izčrpali meteorno vodo iz kleti 41-ih stanovanjskih objektov. Tudi občino Slovenska Bistrica je zajelo neurje. Posredovali so gasilci PGD Zg. Bistrica, PGD Pragersko in PGD Zg. Polskava, ki so na svojem območju odpravljali posledice neurja. Voda je zalila Zdravstveni dom v Slovenski Bistrici, v bloku na Pragerskem je poškodovana streha prepuščala vodo in na Zgornji Poskavi so gasilci čistili zamašene jaške.

Zaradi neurja, je meteorna voda v občini Radlje ob Dravi, zalivala kletne oziroma pritlične prostore stanovanjskih in večstanovanjskih objektov na Pohorski cesti, Maistrovi ulici, Ulici pod gradom ter na Prisoji. Gasilci PGD Radlje ob Dravi in Vuhred so črpali vodo iz poplavljenih objektov.

Zaradi udara strele v Breznu, občina Podvelka, je zagorela elektro omarica v stanovanjskem objektu. Požar, ki je v celoti uničil elektro omarico, so do prihoda gasilcev pogasili stanovalci sami. Gasilci PGD Brezno-Podvelka so s termovizijsko kamero pregledali prostor ter na kraju pustili elektroagregat. Dežurni delavci Elektra Celje so v stanovanju odklopili elektriko.

Okoli 19.30 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Meteorna voda je zalivala kletne prostore objektov, parkirišča, ulice ter križišča. Gasilci GRC Novo mesto so črpali vodo in čistili jaške v Šegovi, Ragovski in Cankarjevi ulici ter Kandijski cesti. Na Zupančičevem sprehajališču je drevo padlo na streho poslovnega objekta. Gasilci so drevo odstranili in prekrili poškodovani del strehe. Na Seidlovi cesti je voznik z osebnim vozilom obtičal v vodi, ki je poplavila cestišče. Gasilci so vozilo izvlekli iz vode in očistili odtoke. Na ceste v krajih Črmošnjice pri Stopičah in Srebrniče je podrlo nekaj dreves, ki so jih odstranili delavci cestnega podjetja. V naselju Ratež je meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Ratež so izčrpali vodo, očistili blato iz prostorov ter očistili odtočne jaške pred objektom.