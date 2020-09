Nedeljska toča prizadela petino kraškega vinorodnega okoliša

Nedeljsko neurje s točo je na Krasu sicer po besedah očividcev trajalo le pet do deset minut, vendar je bila škoda velika. Kot je pojasnila svetovalka za vinogradništvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica Majda Brdnik, ki se tudi danes mudi na terenu in si ogleduje prizadete vinograde, je največ škode nastalo na območju vasi Kreplje, Vrhovlje, Godnje in Tomaj, prizadeti pa so bili tudi še Avber, Dutovlje, Šepulje in Dolenje.

Ob nekaj sadovnjakih in zasebnih vrtovih je bilo daleč največ škode na vinogradih. Tako je toča prizadela okoli 120 od skupno 580 hektarjev celega vinorodnega okoliša Kras, pri čemer je bila škoda na 50 do 60 hektarjev površin stoodstotna. Tam terana letos žal ne bo, je dodala Brdnikova.

Ponekod je ohranjen les, za katerega upajo vsaj, da bo dozorel in da bo možna trgatev v prihodnjem letu. Kar se manj prizadetih območij tiče, pa se pridelovalci že odločajo, da bodo potrgali bele sorte grozdja. Pri trti refošk pa bodo nekaj grozdja odbirali in ostalo zaščitili v upanju, da bodo nočne temperature nekoliko hladnejše in bodo preprečile gnitje.

Če bi do toče prišlo prej, bi nekaj grozdja še ostalo, je dodala Brdnikova, zdaj pa se bojijo, da ga utegne večina zgniti.

Na severnem Primorskem našteli okoli 70 intervencij

Sicer pa so zaradi nedeljskih neurij na severnem Primorskem našteli okoli 70 intervencij, v katerih je sodelovalo okoli 140 gasilcev, je povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Močan veter je odkril 15 objektov, pri čemer je šlo za stanovanjske objekte. Najhuje je bilo v vasi Kamno med Tolminom in Kobaridom. Po Kosmačevih besedah je sicer še prezgodaj za oceno škode, vprašanje pa je tudi, ali bodo vsi prizadeti škodo sploh prijavili.

Poleg odkritih streh so bile zaradi podrtega drevja med nedeljskim neurjem začasno zaprte nekatere ceste, meteorne vode pa so poplavile nekaj objektov, je še dodal poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko.