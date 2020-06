Nedeljske maše z vse manj omejitvami

Cerkve so že kar nekaj časa odprte in tudi nedeljske maše potekajo z vse manj omejitvami. Sicer še vedno veljajo varnostni ukrepi, kot je nošenje mask in razkuževanje rok, a občutek, da se tudi duhovno življenje vrača v stare tirnice, je dalo mašam še močnejše sporočilo upanja. Med epidemijo pa se je izkazalo, da tradicija in sodobna tehnologija nista nasprotnika, ampak lahko tudi močna zaveznika.