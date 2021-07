Neurja povzročila številne težave, v Slovenj Gradcu so se oglasile sirene

V večernih urah so se s težavami zaradi posledic deževja soočali v številnih krajih po državi, od Šmarja pri Jelšah preko Štor pa do Koroške. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci v zadnjih 12 urah skupno zabeležili 82 dogodkov. Aktiviranih je bilo 35 gasilskih enot, ki so skupaj z ostalimi pristojnimi službami odpravljale posledice poplav in s protipoplavnimi vrečami zavarovale ogrožene objekte.

Narasle so reke Mislinja, Dravinja in Oplotnica ter njihovi pritoki, ki so ponekod prestopili bregove. Oplotnica je presegla opozorilni pretok, zato lahko pride do razlivanj. Civilna zaščita prebivalce poziva, naj se razmeram primerno zaščitijo in upoštevajo zaščitne ukrepe pred morebitnim poplavljanjem.

V Slovenj Gradcu so zaradi povečanja pretoka reke Mislinje zvečer sprožili sirene za opozarjanje na nevarnost. Kot so sporočili s slovenjgraške občine, pričakujejo nadaljnje naraščanje pretoka Mislinje, zato občanom predlagajo, da na območjih, ki so ogrožena zaradi poplavljanja reke, poskrbijo za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem.