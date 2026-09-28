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Slovenija

Nedeljski prometni kolaps: dve uri za pot od Pirana do Kopra

Koper/Piran, 28. 09. 2026 13.08 pred 42 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA D.L.
Vožnja

Nadaljevanje obnove krožišča Belveder med Izolo in Strunjanom še naprej povzroča izjemne prometne obremenitve. Slovenska obala je v nedeljo obtičala v kilometrskih kolonah, vozniki so za pot od Pirana do Kopra potrebovali tudi dve uri. Vozniki na enosmerni zapori izmenično čakajo na zeleno luč ali pa jih ročno usmerjajo delavci.

Prometni zastoj (simbolična fotografija)
Prometni zastoj (simbolična fotografija)
FOTO: Profimeda

Avtomobili v smeri Kopra so okoli 15. ure skoraj dve uri čakali v kilometrski koloni vse od Lucije do gradbišča na Belvederju. Za nedeljsko popoldansko potovanje iz Pirana do Kopra je ekipa STA potrebovala uro in pol po alternativni poti. V nasprotni smeri, od Kopra proti Piranu, se je gneča začela že takoj za predorom Markovec.

Veliko voznikov je zaradi nepreglednih kolon med Koprom in Lucijo izbralo alternativno pot, zato je nastala gneča tudi na cesti Dragonja–Koper. Nedeljske razmere na lokalnih cestah in obvozih čez Malijo je dodatno zapletel Istrski kolesarski maraton z začasnimi zaporami cest.

Na območju del promet sicer podnevi, med 7. in 19. uro, ročno usmerjata dva delavca na obeh straneh zapore. V preostalem času in v nočnih urah izmenični enosmerni promet uravnavajo semaforji.

Direkcija za infrastrukturo je za portal Obala plus pojasnila, da prometne obremenitve v konicah močno presegajo 1000 vozil na uro v posamezni smeri oz. skupno 2000 vozil na uro. Direkcija je pojasnila, da zaradi omejene širine cestišča ne more zagotoviti dvosmernega prometa, in možnost izvajanja glavnine del ponoči zavrnila zaradi povzročanja hrupa in bližine stanovanjskih hiš.

Obnova krožišča močno buri duhove v slovenski Istri že vse od poletja. Direkcija je namreč junija začasno zaustavila gradbene stroje in odprla dvosmerni promet, saj so dela povzročila hud prometni kolaps in večkilometrske zastoje med obalnimi občinami. Gradbinci so dela po poletni turistični sezoni znova zagnali 15. septembra.

Preberi še Osovraženi semafor in dve uri za pot od Kopra do Pirana

Piranski župan Andrej Korenika je že sredi septembra infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca pozval k takojšnjemu ukrepanju. Župan je v uradnem dopisu opozoril na ponovitev junijskih neznosnih razmer, hromljenje vsakodnevnega življenja ter gospodarsko škodo. Korenika je od ministrstva zahteval takojšnjo uvedbo nočne izmene in sprostitev prometa med največjimi dnevnimi obremenitvami. Opozoril je na hudo nevarnost za intervencijske službe, saj dolge kolone ovirajo prihod reševalnih in gasilskih vozil.

K ukrepanju, uvedbi nočnega dela in iskanju hitrejših rešitev so infrastrukturno ministrstvo pozvali tudi v lokalni piranski svetniški skupini Gibanja Svoboda ter poslanka SD Meira Hot. Direkcija zaključek del sicer načrtuje konec oktobra.

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promet zastoji Istra Belveder krožišče

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KOMENTARJI11

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Optimisty
28. 09. 2026 14.15
takšna dela na občutljivih lokacijah kjer je pretočnost prometa velika je treba uvesti samo nočno delo druge ni....pri nas vsa dela za teko potekajo prepočasi in z velikim številom aneksov.lp
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0 0
28. 09. 2026 14.13
danes sem čakal tam točno 5 min, ko sem šel v Portorož in nazaj. Kam vsi Slovenčki rinete ob nedaljah in delate nepregledne kolone ?
Odgovori
0 0
Cupko
28. 09. 2026 14.12
Čestitke Vrtovcu za uspešno reševanje zastojev na naših cestah. Aja, on je nemočen. Upam, da ga obsodijo za afero Knovs, Janša bo pa spregledal to in ga ne bo zamenjal tako, kot ne Stevota
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+2
2 0
Pamir
28. 09. 2026 14.07
Janšiti spet podirajo lastne svetovne rekorde v zastojih oziroma nesposobnosti.
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0 0
Protoc
28. 09. 2026 14.11
Njega ne zanima več Slovenija in narod, kaj šele ceste..zdaj je njemu samo Izrael v glavi
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+1
1 0
royayers
28. 09. 2026 14.07
zato, da NIHČE tam ni delal. kitajci v tem času zgradijo 10km tunel.
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0 0
JAZsemTI
28. 09. 2026 13.57
Mogoče se bo našel nekdo, ki je dovolj pameten in začel ponujati prevoze po morju, če ga že imamo😏
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0 0
Razsuti Tovor
28. 09. 2026 13.56
Na goriškem so krožno delali dve leti. Tako da se nekaj čudnega dogaja v tej naši državi. Če bodo politiki iskali korupcijo me ne skrbi, ker je ne bodo. Iskali bodo izgovore in krivce v opoziciji za lasten neuspeh.
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+2
2 0
Ula_
28. 09. 2026 13.54
KATASTROFA! Ljudem na obali že popuščajo živci. Po poletnih kolapsih in preobremenjenosti cest zaradi turizma sedaj še tole. Naj pride g. minister malo pogledat. Ga z veseljem vabim v Potrorož na kavo ob 8.00. Tako da lahko še sedaj štarta, da bo jutri ob 8.00 točen kot urca!
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+3
3 0
Castrum
28. 09. 2026 13.53
Dobro da je Vrtovec ukazal ustavitev del čez poletje, saj bi bil čene tem totalen kažin in kolaps. Ne vem pa zakaj ne počakaj še kakšen mesec, ker bo oktobra manj prometa
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+3
3 0
Ne hodimnavolitve
28. 09. 2026 13.51
So me sinoči klicali Koroški Slovenci iz Borovelj, so vprašali kje je minister Vrtovec, na cesti ga namreč ni bilo.
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+0
1 1
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