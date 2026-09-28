Nedeljski prometni kolaps: dve uri za pot od Pirana do Kopra

Avtomobili v smeri Kopra so okoli 15. ure skoraj dve uri čakali v kilometrski koloni vse od Lucije do gradbišča na Belvederju. Za nedeljsko popoldansko potovanje iz Pirana do Kopra je ekipa STA potrebovala uro in pol po alternativni poti. V nasprotni smeri, od Kopra proti Piranu, se je gneča začela že takoj za predorom Markovec.

Veliko voznikov je zaradi nepreglednih kolon med Koprom in Lucijo izbralo alternativno pot, zato je nastala gneča tudi na cesti Dragonja–Koper. Nedeljske razmere na lokalnih cestah in obvozih čez Malijo je dodatno zapletel Istrski kolesarski maraton z začasnimi zaporami cest.

Na območju del promet sicer podnevi, med 7. in 19. uro, ročno usmerjata dva delavca na obeh straneh zapore. V preostalem času in v nočnih urah izmenični enosmerni promet uravnavajo semaforji.

Direkcija za infrastrukturo je za portal Obala plus pojasnila, da prometne obremenitve v konicah močno presegajo 1000 vozil na uro v posamezni smeri oz. skupno 2000 vozil na uro. Direkcija je pojasnila, da zaradi omejene širine cestišča ne more zagotoviti dvosmernega prometa, in možnost izvajanja glavnine del ponoči zavrnila zaradi povzročanja hrupa in bližine stanovanjskih hiš.

Obnova krožišča močno buri duhove v slovenski Istri že vse od poletja. Direkcija je namreč junija začasno zaustavila gradbene stroje in odprla dvosmerni promet, saj so dela povzročila hud prometni kolaps in večkilometrske zastoje med obalnimi občinami. Gradbinci so dela po poletni turistični sezoni znova zagnali 15. septembra.