Nedeljsko odprtje trgovin: 'koronske' izjeme postale trajne

Z novelo zakona se bodo sedanje začasne izjeme za obratovanje trgovin uveljavile kot trajne. Med izjemami bodo tako ostale prodajalne na bencinskih servisih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, mednarodnih letališčih, železniških in avtobusnih postajah, bolnišnicah, turističnoinformacijskih centrih, muzejih in mejnih prehodih.

DZ je z zadnjo spremembo Zakona o trgovini leta 2020 odločil, da so prodajalne razen izjem ob nedeljah in praznikih zaprte. Med izjemami so bile prodajalne, velike do 200 kvadratnih metrov, na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, namenjenih za javni promet, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter bolnišnicah.

Po tem zakonu muzejske prodajalne in prodajalne v turističnoinformacijskih centrih, ki so lahko odprti ob nedeljah in praznikih, niso smele prodajati izdelkov obiskovalcem. To je veljalo tudi za prodajalne znotraj letališč, ki v pretežni meri presegajo navedeno kvadraturo.

To je začasno, in sicer do konca leta 2022, popravil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19, po katerem se lahko obratovalni čas prodajaln na mednarodnih letališčih, turističnoinformacijskih centrih ter muzejih določa ne glede na Zakon o trgovini, torej brez omejitev.