Vremensko pestro bo, s številnimi močnimi nevihtami in neurji

Od vročega vremena se bomo za nekaj časa poslovili, saj se proti Alpam spušča obsežna zaloga za ta čas zelo hladnega zraka, ki bo pozno popoldne ali zvečer dosegla tudi naše kraje. Še pred fronto lahko v topli in vlažni zračni masi pričakujemo nastanek številnih močnih neviht in neurij. Vremensko dogajanje bo predvidoma najbolj burno v južni in zahodni Sloveniji, kjer bo pri tleh večji del dneva še pihal južni veter. Ta bo ob obilici vlage in visokih temperaturah predstavljal energijo za nevihtne sisteme.

Vremensko dogajanje pri nas bo v prihodnjih dneh krojil dotok občutno hladnejšega zraka, ki bo Evropo razdelil na dva dela. Južni del celine bo tako tudi danes pod vplivom šibkega anticiklona in subtropske zračne mase, kar prinaša sončno vreme in visoke temperature, severni del celine pa je pod vplivom nizkega zračnega tlaka in precej bolj sveže polarne zračne mase. Na prehodnem območju med obema zračnima masama, kjer se bo nahajala tudi Slovenija, bo ozračje zelo nestabilno s številnimi plohami in nevihtami.

Ozračje nad Slovenijo bo popoldne in zvečer zelo nestabilno s številnimi plohami in nevihtami. FOTO: Dreamstime

Že včeraj popoldne so nad severno Italijo nastajale nevihte, ki so se kasneje povezale v večji in močnejši sistem. Ta je v obliki nevihtne linije zvečer dosegel tudi Primorsko ter se nato prek južnega dela države pomikal proti vzhodu in počasi slabel. Pojavili so se močni sunki severozahodnega vetra, ki so na Obali dosegali hitrost okoli 90 kilometrov na uro. Prehod nevihtne linije je spremljal kratkotrajen, a silovit naliv, ponekod je padala tudi toča.

Večerna nevihtna linija nad Primorsko. FOTO: ARSO

V drugi polovici noči so nevihtni oblaki povsod razpadli, zato smo se marsikje zbudili v sončno jutro. Dopoldne bo v večjem delu države še suho in deloma sončno. Bolj oblačno bo le v gorskem svetu severne Slovenije, kjer se bodo že zgodaj začele pojavljati plohe in nevihte. Z nadaljnjim dotokom vlažnega zraka, dnevnim pregrevanjem spodnjih in manjše ohladitve zgornjih plasti ozračja se bo nevihtna aktivnost popoldne stopnjevala. Zaradi bližine hladne fronte se bo okrepil veter, zato se bodo nevihte začele povezovati v večje in močnejše sisteme, ki bodo nato od severozahoda prešli večji del države.

Agencija RS za okolje je za južni del države izdala oranžno opozorilo. FOTO: ARSO

Ker bo ozračje nad nami zelo nestabilno, bo na voljo velika količina energije, ki se bo sprostila pozno popoldne in zvečer, ko nas bo od severa dosegel občutno hladnejši zrak. Nastajale bodo močne nevihte, tudi neurja z nalivi, močnimi sunki vetra in lokalno debelejšo točo. Najbolj burno vremensko dogajanje bo predvidoma v južni in zahodni Sloveniji, kjer se bo ozračje pred fronto tudi najbolj ogrelo. Na Primorskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju pričakujemo do 31 stopinj Celzija. Drugod po državi bo od 25 do 29 stopinj Celzija. Popoldne oziroma proti večeru bo marsikje zapihal okrepljen severni veter in hitro se bo ohladilo.

Ob nalivih se pričakuje močnejši porast manjših rek in hudournikov, ki lahko tudi poplavijo. FOTO: ARSO

Kako kaže v prihodnjih dneh? Tudi ponedeljek bo vremensko zelo nestabilen s številnimi plohami in nevihtami, ki se bodo pojavljale predvsem popoldne in zvečer. V torek se bo dogajanje umirjalo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod še rahlo deževalo, popoldne pa nas bo od severa dosegel bolj suh zrak in delno se bo zjasnilo. Bo pa za ta čas precej sveže, saj bodo temperature le malo nad 20 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV