Nedeljsko popoldne prinaša krajevne nevihte z nalivi, možna tudi toča

Nestabilnost ozračja bo povzročila oslabljena hladna fronta, ki se bo danes čez srednjo Evropo pomikala proti vzhodu in s svojim obrobjem oplazila tudi naše kraje. S tem se bo končal prvi letošnji vročinski val, ki je najvišje temperature prinesel Primorski. Po podatkih Agencije RS za okolje se je v Podnanosu včeraj ogrelo do 35 stopinj Celzija, le stopinja manj je bila zabeležena v Novi Gorici in Dolenjah pri Ajdovščini, 33 jih je bilo na Tolminskem. Nad 30 stopinj se je ogrelo celo na Babnem Polju in Blokah.

Pred vremensko spremembo bo nedeljsko dopoldne še sončno, popoldne in zvečer pa bodo nebesno modrino v večjem delu države postopno zamenjali oblaki.

Sredi popoldneva se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki jih bo več v vzhodni in severni Sloveniji, medtem ko bodo na Primorskem malo verjetne. Ob nevihtah se bodo pojavljali lokalno močnejši nalivi in sunki vetra, možna je tudi toča. Kljub temu bodo pogoji za nastanek debelejše toče danes manj ugodni, kot so bili v torek, ko so nekatera ledena zrna dosegala celo velikost pomaranče. Pred nevihtami bo vroče in soparno s temperaturami nad 30 stopinj Celzija. Nekoliko manj bo le ponekod na Notranjskem, Koroškem in Gorenjskem. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem se bo zvečer prebudila burja.