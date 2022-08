Slab mesec po odločitvi ustavnega sodišča, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, sta se že poročila prva istospolna para. Državni zbor mora sicer družinski zakonik po odločbi sodišča popraviti v šestih mesecih, do odprave neustavnosti pa velja, da lahko zakonske zveze sklepajo tudi istospolni pari. Na ministrstvu za delo in družino so popravke zakonodaje že pripravili. Sprejeli bi jih lahko takoj po koncu poletnih počitnic.