'Nedomoljubna nesramnost' ali prenos sredstev in slabo črpanje sredstev?

Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa je predlagani rebalans proračuna za letošnje leto, ki ga je na nedeljski dopisni seji sprejela vlada, v delu, ki se nanaša na kulturo, označil za nedomoljubno nesramnost. Kot so zapisali v odzivu, ki ga povzema STA, je slovenska kultura namesto večjega kosa pogače dobila osem milijonov manj:"Predlagane spremembe največje znižanje predvidevajo pri programih v kulturi in medijih, pri čemer je predvidenih nekaj več kot 1,5 milijona manj za založništvo in skoraj dva milijona evrov manj za umetnostne programe. Sledita varstvo kulturne dediščine ter arhivska in knjižnična dejavnost, kjer je predvidenih za 2,3 milijona sredstev manj od sprejetega proračuna."

Na ministrstvu pa vztrajajo – informacijo o osmih milijonih evrov je treba "brati vsebinsko, s temeljito analizo podatkov, ne kar čez palec". Ker da v resnici torej ne gre za tako obsežno krčenje sredstev, ampak za prenos kohezijskih sredstev v naslednji dve proračunski leti. Vzroki so različni, med njimi pa seveda pandemija koronavirusa, zaradi katere so se postopki tako zavlekli, da se črpanja sredstev ni zgodilo.

"Razlogi za manjše črpanje evropskih kohezijskih sredstev v letu 2020 so predvsem v uveljavitvi ukrepov in so zaradi novih okoliščin ob razglasitvi pandemije narekovali zadržanje izvrševanja proračuna (javni razpis Slovenščina v digitalnem okolju) ter posledic same krize, ki so med drugim terjale podaljšanje postopkov izbora v prid potencialnim prijaviteljem kot npr. podaljšanje obdobja objave javnega razpisa JR CzK 2020 in podaljšanje upravičenosti stroškov na določenih projektih, za katere so zaprosili sami upravičenci (JR Nove karierne perspektive, JR Podporno okolje ...),"razlagajo na ministrstvu.

Nepočrpana sredstva?

Vprašanje pa očitno je, kaj se pri nas dogaja na področju založništva. Na ministrstvu namreč pravijo:"V zvezi s krčenjem sredstev za založništvo se je pa treba obrniti na direktorico Javne agencije za knjigo RS Renato Zamida in jo vprašati, zakaj agenciji ni uspelo počrpati predvidenih 1,5 milijona evrov iz državnega proračuna za leto 2020, ki se zdaj prenašajo v naslednje leto."

Del predvidenih, a tudi letos neizkoriščenih sredstev pripada dvema projektoma, katerih upravičenec do evropskih kohezijskih sredstev je Javna agencija za knjigo – JAK, dodajajo. "JAK kot upravičenec do evropskih kohezijskih sredstev že od leta 2017 pripravlja dva projekta, in sicer projekt PN. 3.2 Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu (v skupni vrednosti projekta 4,5 milijona evrov) ter PN 3.1. Blagovne znamke na področju knjige (v skupni vrednosti projekta 1,32 milijona evrov). Za slednjega JAK kljub usmeritvam ministrstva (zadnjič posredovane na JAK v januarju 2019) še vedno ni uspela ustrezno pripraviti vloge za Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), medtem ko za projekt PN. 3.2 Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu še vedno pripravlja dokumentacijo na osnovi že večkrat posredovanih pripomb SVRK (zadnjič posredovane 15. 5. 2020). Šele potrjena vloga z ustrezno pripravljeno dokumentacijo je podlaga za sklenitev pogodbe in posledično temu črpanje, kar pa v tem letu zaradi časovnih zamud ni več izvedljivo," pravijo in JAK očitajo neaktivnost, določene zamude pri izvajanju nalog in črpanju kohezijskih sredstev pa so se po njihovem dogajale tudi v Službi za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem ministrstva za kulturo, "zaradi česar je minister že ukrepal in sprožil postopek za zamenjavo vodje omenjene službe".

Koliko sredstev torej izgublja kultura?

Na ministrstvu torej pravijo, da se integralna sredstva v resnici zmanjšujejo samo v višini 2 milijonov evrov: "Sredstva v višini 0,4 milijona evrov, ki so prav tako znižana na integrali, pa so posledica zmanjšanega finančnega načrta na MK, ker je bila Služba za državne proslave na ministrstvu ukinjena in prenesena na Generalni sekretariat Vlade RS. Ob upoštevanju dejstva, da so samozaposleni v kulturi dva meseca in pol prejemali dodatna sredstva (temeljni mesečni dohodek), česar sicer v času rednega delovanja ne dobivajo, zaposleni v kulturi pa lahko še vedno zahtevajo nadomestilo za plače, so kulturni ustvarjalci s strani proračunov drugih ministrstev dobili več sredstev, kot jih je ministrstvo za kulturo z rebalansom izgubilo."