Nedopustna uprizoritev pokola na osnovni šoli ali najstniška kreativnost?

Pridobili smo kratki filmček devetošolcev ene od ljubljanskih šol, s katerim so se, v žanru grozljivke, predstavili na valeti. Tema so bili namreč oskarji. Da so učenci vložili veliko truda, prav grozljivke pa so požele največ smeha, je zapisala ena od mam. Nekaterim drugim staršem pa do smeha ni bilo. Da so morali gledati, kako učiteljica z motorko po šoli lovi njihove otroke, pravijo, kar je, še posebej v trenutnih časih, povsem neprimerno.