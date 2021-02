'Nedopustno je, da je primer doživel ostro obravnavo šele v habilitacijskem postopku'

Visokošolski sindikat Slovenije – Sindikat UL pozdravlja pionirske korake v smeri doslednega in strogega sankcioniranja spolnega nadlegovanja v slovenskem visokošolskem prostoru in izreka priznanje študentkam, ki so se izpostavile, ter tistim organom FF, AGRFT in UL, ki so oz. še bodo na dogajanje ustrezno reagirali, so uvodoma zapisali v izjavi za javnost. Se pa, kot pravijo, vseeno ni mogoče izogniti nekaterim ugotovitvam, ki so jih strnili v tri točke.

Prva je, da je nedopustno, da je prvi primer doživel dovolj ostro obravnavo šele v habilitacijskem postopku, kjer je študentski svet uporabil edini še preostali vzvod in podal negativno mnenje. "Resda volitve in ponovne izvolitve v nazive niso najboljše mesto za sankcioniranje neprimernega vedenja pedagogov, saj ne vključujejo pravno kredibilnih dokaznih postopkov, a študentje so to potezo potegnili šele potem, ko v disciplinskem postopku ni bilo ustreznih rezultatov," pravijo.

In izpostavljajo zaskrbljujoče dejstvo. Če bi šlo za rednega profesorja, ki habilitacijskim postopkom sploh ni več podvržen, bi zadeve ostale neustrezno naslovljene.

"UL sicer ima Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih in študentov, ki okvirno določa postopke, načela (zaščito žrtev, preverjanje dejstev in izpovedi ter možnost prijavljenega, da se brani) in sankcije. Toda zaradi pomanjkanja pravne prakse prijav, preiskovanja in sankcioniranja spolnega nadlegovanja in zaradi tradicije pometanja nečednosti pod preprogo pravilnik doslej ni dal pravih rezultatov," pravijo in poudarjajo, da ga bo treba nadgraditi, pa tudi dosledno implementirati.

Ob tem pričakujejo, da bo dan tudi ustrezen poudarek tudi trpinčenju nad sodelavci, saj je tudi to resen problem v javnem sektorju in tudi v visokem šolstvu.

V drugi točki izpostavljajo, da v preteklih tednih razvpiti primer spolnega nadlegovanja, kot kaže, ni edini. "To, da se je prva prijava v stoletni zgodovini UL zgodila na FF, ni pokazatelj tega, da bi bilo nadlegovanje prisotno samo ali predvsem na tej fakulteti, temveč je gotovo tudi posledica večje občutljivosti na te pojave, večje kritičnosti in boljše organiziranosti študentk in študentov,"pravijo in pričakujejo korake k boljšiozaveščenosti na tem področju, saj brez uradnih prijav ni postopkov, brez postopkov se ne uveljavi pravna praksa, brez te pa se kultura zlorab moči samo nadaljuje.

V tretji točki pa ugotavljajo, da je nedopustno, da zaupna gradiva senata FF z varovanimi osebnimi podatki, še posebej o žrtvah, postanejo medijska vsebina. "Takšna zloraba senatorskih pravic in dolžnosti je skrajno neodgovorna. Sprožila je politizacijo, v kateri bo konkretni primer izgovor za napade na visoko šolstvo. To politizacijo zavračamo," pravijo.

Visokošolski prostor ima priložnost, da z večjo občutljivostjo do nesprejemljivih pojavov in z oblikovanjem učinkovitih postopkov da zgled tudi drugim segmentom družbe, še ocenjujejo v sindikatu.