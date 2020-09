'Nedopustno je, da se bolnika brez testa na koronavirus ne sprejme v obravnavo'

V primeru, da bolnika brez testa na novi koronavirus ne sprejmejo, je potrebna pritožba v okviru zavoda, kjer se to zgodi, je v izjavi za medije ob robu razprave o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije pojasnil Tomaž Gantar.

Kot je povedal minister, so o tem v okviru organizacije dela spregovorili tudi z vodstvi zdravstvenih domov in bolnišnic. "Mislim, da zdravniška presoja in razumevanje problema covida-19 tu ne bi smela biti vprašanje, gre za strokovno in odgovorno delo posameznika,"je dejal in pojasnil, da so na srečanjih s predstavniki vodstev zavodov na to tudi opozarjali. "Več kot jih prepričevati in da jim stroka pove, da to ni opravičljiv razlog, da ne pride do obravnave, ne moremo," je dodal. Zato minister, kot pravi, ne vidi druge poti kot ustrezno pritožbo in obravnavo individualnega primera, pri čemer ocenjuje, da"to le ni splošen pojav".

Na vprašanje o veliko pritožbah glede nedostopnosti zdravnikov in telefonske neodzivnosti je minister pojasnil, da so na torkovem srečanju z direktorji zdravstvenih domov o tem dobili veliko podatkov in da v zdravstvenih domovih beležijo bistveno več klicev. V zdravstvenih domovih bodo poskušali delo organizacijsko spremeniti, je dejal Gantar.