Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se odzvali na sum spolne zlorabe v enem od slovenskih vrtcev. Kot so zapisali, so bili o primeru obveščeni iz medijev. "Inšpektorat RS za šolstvo in šport je takoj začel s postopki preverjanja v skladu Zakonom o šolski inšpekciji. Policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju smo zaprosili za vse razpoložljive podatke in dosedanje ugotovitve, na podlagi katerih bomo tudi ustrezno ukrepali," so sporočili z ministrstva.

Poudarili so, da je vsakršna zloraba in nasilje, še posebej, ko gre za otroke, "skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerih mora veljati ničelna toleranca". Zato je treba v takšnih primerih nemudoma in odločno ukrepati, so jasni."Odgovornost ravnateljice/ravnatelja vrtca je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavaruje domnevno žrtev nasilja in vzgojiteljico/vzgojitelja takoj umakne z delovnega mesta. Nedopustno je, da se ne ukrepa in da se o sumu zlorabe ne obvesti pristojnih institucij," so poudarili.

Inšpektorat lahko v primeru utemeljenega suma spolne zlorabe otroka izreče suspenz zaposlenemu. V inšpekcijskem postopku bodo preverili tudi, kako je ravnala ravnateljica.

Kljub izpovedi otrok vodstvo vrtca v Sloveniji 14 dni ni storilo ničesar

Včeraj smo poročali o sumu spolne zlorabe otrok v enem od slovenskih vrtcev, kjer naj bi vzgojitelj zlorabljal štiriletno deklico. Primer je razkrilo Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Deklica je pred tremi tedni najprej staršem, nato pa še vzgojiteljem pokazala, kaj naj bi ji počel vzgojitelj v njeni skupini, kadar sta sama.

V združenju opozarjajo, da je v takšnih primerih treba ukrepati takoj, zato so na tožilstvo vložili kazensko ovadbo, medtem ko vodstvo vrtca kar dva tedna po tistem, ko je bilo seznanjeno s sumom spolne zlorabe, ni ukrepalo. Da je takšno ravnanje vodstva vrtca nedopustno, so opozorili tudi v Skupnosti vrtcev Slovenije.

Pozneje so v vrtcu vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa se je srečaval z deklico in ostal v stiku z otroki. Potem ko je deklica spregovorila, so o sumu zlorabe ravnateljico seznanili starši še dveh otrok, dečka in deklice.