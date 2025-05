Nedopustno: učitelj do svojega kabineta kar skozi dekliško garderobo

"Teh vrat na tej strani ni bilo, odkar sem jaz na tej šoli, to pomeni več kot 20 let. Vrata ne obstajajo niti v tej niti v fantovski garderobi ," pojasni ravnatelj Vladimir Znoj.

Ravnatelj zadobrovške osnovne šole nam razkaže dekliško garderobo. In res – na eni strani vrata, na drugi zgolj odprt prehod, ki vodi do učiteljevega kabineta in stopnic v telovadnico.

"Garderobe so brez notranjih vrat, tam, kjer je tudi dostop do kabineta učitelja telovadbe. Tudi brez ključa so. In tudi ostali profesorji hodijo čez te garderobe, ko se dekleta preoblačijo ," pripoveduje.

Ravnatelj sicer pravi, da je utečen protokol, da se pred vstopom v prostor potrka in počaka, da dekleta odprejo, pa vendar ... Prave intime ni – če je na primer učitelj v kabinetu, lahko kadarkoli izstopi iz kabineta in jih vidi.

"Mogoče nismo razmišljali v to smer, ker do zdaj ni bilo nobenih pripomb otrok," ravnatelj odgovori na vprašanje, ali se mu to zdi normalno.

Starši spet – trdijo drugače."Punce naj bi šle to povedat, in to večkrat, a niso dobile do zdaj nobenega odgovora ali rešitve," še pove oče.

Potožile naj bi se svetovalni delavki in ta v posnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, to tudi potrdi. "Jaz sem bila obveščena, ampak ne, da so vrata dol. Punce so rekle, da hodijo (učitelji) čez!"

"Moram reči, da ta pritožba, pobuda do mene zaenkrat ni prišla," odgovarja ravnatelj. Dodaja pa, da nameravajo prostore prenoviti v naslednjem šolskem letu.

Na ljubljanski občini, ki je ustanoviteljica šole, pravijo, da jih je šola o specifičnem načinu prehoda športnih pedagogov do kabineta seznanila danes. Da uporabo šolskih površin določa vsaka šola individualno, pri čemer je zaščita osebnega prostora in integritete otrok na prvem mestu. Če obstaja tovrstna težava – še dodajajo – pa jo mora šola in jo bo ustrezno uredila v dobrobit otrok.

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa sporočajo, da je inšpektorat za šolstvo po preverjanju okoliščin odprl inšpekcijski postopek.