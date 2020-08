Nedopustno? V ceni štruce kruha ima večji delež DDV kot pa kmetova cena pšenice

"Ne bomo preživeli." Kmetje opozarjajo vlado, da je njihovo delo v času pandemije še manj vredno. Odkupne cene zelenjave so padle za tretjino, medtem ko se v trgovinah cena zelenjave ni znižala,ampak prav nasprotno - celo podražila se je. V živinoreji pa je v danem trenutku tako nizka cena, da kupna cena pitanega govejega mesa ne pokrije več lastnih stroškov. Trgovske verige so enostavno premočne proti razpršenim ponudnikom in tako določajo cene.