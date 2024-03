Ruski hekerji napovedali 'vojno' Sloveniji, nedostopna stran predsednice

Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn, ki naj bi imela tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, je na omrežju X napovedala kampanjo proti Sloveniji. Kot so zapisali, je razlog priključitev Slovenije češki pobudi za skupno nabavo streliva velikih kalibrov zunaj Evropske unije za Ukrajino. Kot smo poročali, je za ta namen vlada zagotovila milijon evrov, so potrdili na ministrstvu za obrambo (Mors). Po poročanju tujih medijev naj bi ukrajinska vojska prvo strelivo, kupljeno v okviru češke pobude, prejela do junija. Ruska hekerska skupina je sporočila, da je zato začela obsežne napade na spletne strani slovenskih državnih organov. Sporočilo so zaključili z napovedjo: "Napade začnimo s spletno stranjo predsednice Republike Slovenije."

Napadi tudi na Luksemburg

Hekerji so sicer iz istega razloga napadli strani državnih organov Luksemburga, poroča RTL Today. Ruski hekerji so sporočili, da so se združili z namenom kaznovanja, kot so jih označili, 'rusofobnih' oblasti Luksemburga: "Ta majhna država se je, tako kot njene sosede v EU, odločila zaplesati po nareku Zahoda in se priključila češki pobudi."