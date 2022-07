Nedosegljivi lepotni ideali in pritisk družbe: kako pomagati mladim?

Kaj se dogaja s slovenskimi mladostniki? Tretjina slovenskih dijakinj in četrtina osnovnošolk zaradi družbenih omrežij razmišlja o plastični operaciji. Zatekajo se h grafično obdelanim podobam samih sebe, ki jih potem objavljajo na spletu, da bi prek všečkov nabrale čim več družbenega odobravanja. To jim hkrati jemlje pozitivno samopodobo, saj je nemogoče, da bi dosegle umetno ustvarjene lepotne ideale. Kam to vodi, kako pomagati? V oddaji 24UR ZVEČER je bila gostja psihologinja Darja Kobal Grum.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 06:50 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Psihologinja o samopodobi mladih 03:08 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Kaj se dogaja s slovenskimi mladostniki? icon-chevron-left icon-chevron-right