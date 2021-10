Nedostopna stanovanja

Za stanovanja na trgu se ne zanimajo le tisti, ki jih nujno potrebujejo, ampak tudi tisti, ki jih že imajo. Naložba v nepremičnine je v prestolnici in turističnih krajih boljša od vlaganja v vrednostne papirje ali kriptovalute. Stanovanja na teh lokacijah ne izgubljajo vrednosti. Bogati so vse bogatejši oziroma imajo vedno več nepremičnin. Po drugi strani je vedno več najemnikov, ki si ne morejo privoščiti najemnine. In ne govorimo le o socialno ogroženih, ampak tudi o višje izobraženem srednjem sloju, pravi 26-letna Mojca Lukan mlada raziskovalka s Filozofske fakultete v Ljubljani. '' Imam to srečo, da imam redno službo s plačo, ki je višja od minimalne plača. V naši generaciji temu rečemo velik privilegij, ampak imam še vedno veliko težav pri iskanju stanovanja v Ljubljani za najem, ki si ga lahko privoščim. ''

V središču Ljubljane si ogledamo obnovljeno dvosobno stanovanje v starejšem bloku. Ima okoli 60 kvadratnih metrov in je brez parkirnega mesta. Pred dvema letoma je bilo ocenjeno na 170 tisočakov, zdaj se prodaja za 229 tisoč evrov, izpostavi direktorica nepremičninske agencije Nepremičnine plus Vesna Levstek . '' V nekaj urah imamo lahko po 10, 15 klicev in toliko ogledov. Se pravi, za vsako nepremičnino v tem rangu imamo po 15 potencialnih kupcev.''

Banke so letos uvedle ležarine. Denar na banki izgublja vrednost tudi zaradi visoke stopnje inflacije, ki bi lahko trajala še nekaj let. Najem kreditov pa je skoraj brezplačen, zato so se mnogi investitorji v zadnjem obdobju usmerili v trg nepremičnin. To v praksi pomeni, da lahko ostanete brez že dogovorjenega nakupa, kar se je zgodilo tudi znanima vplivnežema Coolfotru in Coolmamaciti. '' Z gospodom si dava roko. Kupljeno, kupljeno. Super. To je bilo v sredo. V petek sva sprožila postopek za odobritev kredita na banki, on je poslal vse papirje, zmenjena sva bila za aro v višini 50.000 evrov, vendar sem morala počakati na papirje, ker ne moreš takšne vsote dati kar na lepe oči. V ponedeljek se ni več oglašal na klice, samo SMS je poslal, da je nepremičnino prodal nekomu drugemu.''

Povpraševanje je izjemno, prodana so stanovanja, ki se še graditi niso začela, razloži Zoran Đukić, direktor nepremičninske agencije Stoja Trade. Za kupce so najzanimivejše novogradnje in tako imenovana luksuzna stanovanja. ''Stanovanja težko prodamo za več kot milijon in pol in hiše za več kot tri milijone. To je realni svet. Tujci pri nas ne kupujejo predvsem zato, ker ni vsebine – mogoče se sliši smešno – ki jo oni želijo, kakršna je na Dunaju ali v Milanu.''

Investitor so lahko prebivalci sami, ugotavljajo na Inštitutu za študije stanovanj in prostora. V zadnji raziskavi so ugotovili, da bi bilo tri četrtine vprašanih, ki še nimajo stanovanja, pripravljenih vložiti kapital v stanovanjsko zadrugo. Vseeno je potrebna intervencija države, ki bo zakonodajno omogočila subvencionirano zemljišče za gradnjo, razloži Maša Hawlina: ''Zdaj lahko občina zemljo vlagatelju ponudi le po tržni ceni.''