Nedovoljeno oddajanje Grimsove blejske vile?

In Grimsova vila se, kot dodajajo na občini, nahaja na zemljišču z namensko rabo stanovanjske površine.

"Če gre za stanovanjsko stavbo, potem se lahko oddaja do 50 odstotkov te površine za turizem," pojasnjuje blejski župan Anton Mežan .

In dokumenti občinskega prostorskega načrta so bili sprejeti: "Že leta 2014, torej nič novega, samo upoštevati je potrebno," pravi župan.

"Glede na ta register nastanitvenih objektov, je bila ta dejavnost registrirana 27. februarja 2018. Če so bila takrat določila občinskega prostorskega načrta takšna, kot so danes, potem izvajanje dejavnosti v nasprotju s temi določili ni dopustno," meni Andrej Pohar iz odvetniške pisarne Čeferin.

Novih okoliščin Grims danes ni želel komentirati. Je pa že v pojasnilu pred mesecem dni zapisal, da je hiša družinska, namenjena trem otrokom in njemu s soprogo, kamor da se bodo preselili ob ustreznem času.

Občina je prejela tudi prijavo in jo že posredovala na medobčinski inšpektorat. Kjer pa zdaj preverjajo, ali so za to pristojni lokalni ali državni organi. V primeru kršitev pa se lahko, pojasnjuje Pohar – ki se kot odvetnik ukvarja tudi s področjem nepremičnin – izreče tako prepoved obratovanja kot globa.

"Za samostojne podjetnike oziroma pravne osebe so globe predpisane med 1200 in 40.000 evri za posamezen prekršek. Od tega od 400 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe," našteje odvetnik.

Tovrstne kršitve sicer na Bledu, za sobodajalce mikavnem turističnem biseru, žal niso nič novega, dodaja župan: "Bom rekel, da je takih primerov po Bledu ogromno."

Z oddajanjem Grimsove vile se sicer še vedno ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je pred mesecem dni uvedla predhodni preizkus.