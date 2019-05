Neupravičeno parkiranje na mestih za invalide v Ljubljani 'pereč problem'

V Ljubljani je v upravljanju Javnega podjetja ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) od več kot 13.000 javnih parkirnih mest invalidom namenjenih le slabih 2,5 odstotka parkirnih mest.

"Vprašanje s preveč mesti je tudi past, v katero se ne smemo ujeti in smer, v katero upam, da medijska debata ne bo zašla," je še dodal vodja raziskave Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta za invalide.

V zadnjem času se je v javnosti razvnela razprava o pomembnosti parkirnih mest rezerviranih samo za invalide. Kot je opozoril profesor Aleš Bučar Ručman , so taka parkirna mesta pravica in ne privilegij ali dobrota vseh nas, ki nimamo težav.

Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih vozil izredno visok, celo prek 80 in tudi do 90 odstotkov.

Od skupno 307 parkirnih mest za invalide v Ljubljani razdeljeno, jih je 135 na javnih prometnih površinah, 47 na javno urejenih parkiriščih, 26 v javnih parkinih hišah in 99 na javnih parkiriščih P R.

Mestno redarstvo posebne evidence o neupravičeni uporabi invalidske parkirne karte ne vodi: "Ugotavljamo pa, da so zlorabe dokaj pogoste, a težko dokazljive v samem prekrškovnem postopku."

V to število niso zajeta parkirna mesta na javno dostopnih zasebnih površinah, kot so trgovski centri, industrijske cone ipd, ki niso v upravljanju MOL.

"Število parkirnih mest, namenjenih gibalno oviranim, ki so urejena in v upravljanju JP LPT oziroma jih vzdržuje Mestna občina Ljubljana (MOL) po prometnih površinah, je 307," dodajajo.

"Skupno število parkirnih mest za osebna vozila na parkiriščih in parkirnih hišah, ki so v upravljanju JP LPT je 5662. Dodatno je na voljo še 7400 parkirnih mest na območju kratkotrajnega parkiranja,"pojasnjujejo na JP LPT.

V Ljubljani je skupno na voljo več kot 13.000 javnih parkirnih mest, od tega je 307 takšnih, ki so rezervirana samo za invalide.

V primeru, da obstaja kakršen koli dvom v upravičenost uporabe invalidske parkirne karte, redar na vozilo namesti obvestilo o prekršku, upravičenost uporabe invalidske parkirne karte pa se po prejemu plačilnega naloga in po vloženem pravnem sredstvu, preverja v prekrškovnem postopku.

V letu 2018 so na mestnem redarstvu zabeležili 718 prekrškov zaradi neupravičenega parkiranja na mestih rezerviranih za invalide, v letošnjem letu pa so zabeležili že 257 takšnih prekrškov.

"Ljudje se premalokrat zavedajo različnosti, potreb in tudi omejitev ostalih ljudi, zato tudi prihaja do omenjenih kršitev, zato veliko pozornosti namenjamo tudi ozaveščanju ljudi, ki jih skozi različne preventivne akcije nagovarjamo k doslednemu upoštevanju prometnih predpisov in spoštovanju sočloveka," še dodajajo.

Ugotovili so, da kar 63 odstotkov ljudi parkira na rezerviranih parkiriščih neupravičeno, skoraj 30 odstotkov pa je to storilo tudi, če so imeli v bližini prosta 'običajna' parkirna mesta. Vozil z dovolilnico je bilo torej le 37 odstotkov.

