'Samo z obnovljivimi viri energije ni mogoče doseči energetske neodvisnosti Evrope'

Toda deveterica držav, med njimi Avstrija, Nemčija, Danska, takšni reformi nasprotuje. Zadržana je tudi Evropska komisija, ki zagovarja kratkoročne ukrepe za pomoč najranljivejšim ljudem in podjetjem, o smiselnosti dolgoročnih pa dvomi. O tem, kako naprej in kaj nas čaka, smo v oddaji 24UR ZVEČER govorili ministrom Jernejem Vrtovcem, ki se je vrnil z izrednega sestanka v Luksemburgu.

Povedal je, da so se ministri strinjali o nekaterih kratkoročnih ukrepih. Gre za znižanje omrežnine in trošarin ter energetsko pomoč za najranljivejše skupine oz. energetski bon. "EU, Komisija in države članice se strinjajo, da je treba pomagati najranljivejšim skupinam prebivalk in prebivalcev ter tudi podjetjem. Glede srednjeročnih ukrepov pa sta pomembna prehod na obnovljive energije ter energetska neodvisnost Evrope." V okviru tega je Vrtovec povedal, da je veliko držav prepričanih, da samo z obnovljivimi viri energije ni mogoče doseči energetske neodvisnosti. "Podpiramo jedrsko tehnologijo in gradnjo elektrarn ter menimo, da bi skupaj z obnovljivimi viri lahko dosegli ključne klimatske cilje," je dejal Vrtovec.

Minister je glede ukrepov pri nas spomnil na uvedbo ukrepa glede zamrznitve trošarin kurilnega olja. "Drugi ukrep, o katerem vlada razpravlja, pa je že prej omenjeni energetski bon. Ogrevanje bo postalo precej dražje, cene elektrike pa je spremenilo samo eno podjetje v Sloveniji."

Vrtovec je kot posledico krize omenil špekulacije na trgu ter dodal, da so ministri govorili tudi o omejitvi špekulacij. "Vzporedno z rastjo električne energije je v preteklosti rasla tudi cena CO2 kuponov. V trgovanju s tovrstnimi kuponi lahko prihaja do velikih manipulacij. Tukaj države članice niso soglasne. Verjamem, da bo EU na koncu vendarle dosegla soglasje," je prepričan.

Izpostavil je pomembnost jedrske energije, do katere se, tako minister, spreminja odnos na ravni EU. Kot je dejal, je 14 ali 15 držav, ki jedrsko energijo priznavajo kot tisto, ki nima emisij in daje velik doprinos energetski neodvisnosti. "Jedrska tehnologija je za to ključnega pomena." Ob tem minister zavrača kritike, da bo zaradi tega Slovenija odvisna od podjetja, ki bo zgradilo drugi blok NEK ter od njegove dobave rezervnih delov. "Potemtakem smo lahko odvisni tudi od tega, kdo nam dobavlja tehnologijo za hidroelektrarne, vetrnice in kdo nam dobavlja solarne panele. In to je vse iz Kitajske. Tako nikoli ne bomo neodvisna Evropa."

Pa ne bi bilo za nas okoljsko in ekonomsko bolj sprejemljivo, da bi, glede na to, koliko rek, gozdov, vetra imamo, več vložili obnovljive vire energije? "Vsi vemo, da leta 2033 ugasnemo TEŠ, ta manjko pa bo treba nadomestiti. Na drugi strani imamo problem, da v zadnjih petih letih nismo mogli postaviti več kot dve vetrnici. Imamo probleme z umestitvijo novih hidroelektrarn. Treba se bo odločiti, če želimo imeti energijo za svoje električne avtomobile, hladilnik, klimo in ostale dobrine, potem bo treba nekaj narediti. NEK2 je priložnost, ki jo Slovenija mora zgrabiti."