Politico o sporu med Janšo in von der Leynovo glede svobode medijev

Voditelji EU, ki so se na Brdu pri Kranju zbrali glede demokratičnih reform v državah, ki želijo pristopiti EU, so se morali soočiti tudi s svobodo medijev v posameznih državah. Kot piše Politico, je bila država gostiteljica na tarči predvsem zaradi svojih domnevnih neuspehov pri spoštovanju demokratičnih načel EU. Kamen spotike je bilo (ne)financiranje STA. Janes Janša je na eni strani trdil, da gre v tem primeru za politične igre, ki jih nekateri igrajo proti vladi, Ursula von der Leyen pa je poudarila, da so sredstva "pomembna za njeno neodvisnost".

Evropski voditelji so se v Sloveniji zbrali na vrhu o Zahodnem Balkanu, ozemlju, ki ga sestavlja šest držav, ki se želijo nekega dne pridružiti EU. Na tiskovni konferenci po zaključku vrhu EU-Zahodni Balkan sta bila ob premierju Janezu Janši predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik sveta Charles Michel. V ospredje je prišlo predvsem vprašanje o svobodi medijev. Spregovorili so še o usodi Slovenske tiskovne agencije (STA), za katero uslužbenci pravijo, da je tik pred finančnim kolapsom, ker vlada ni hotela zagotoviti zakonsko določenih državnih sredstev. O sporu med Janšo in von der Leynovo med novinarsko konferenco se je razpisal tudi Politico. O tem so še včeraj pisali tiskovna agencija dpa, italijanska agencija Ansa in avstrijski Standard."Janševa vlada je ustavila plačila agenciji, da bi jo prisilila v podpis pogodbe z vladnim uradom za informiranje. Pogodba bi omejila zakonsko zagotovljeno uredniško avtonomijo agencije in vladi omogočila vplivanje nanjo," je opozorila dpa. Kot je znano, je STA v finančni stiski, ogroženih pa je tudi okoli 90 delovnih mest, saj je vlada letos v celoti zaustavila financiranje javne službe obveščanja, posledično pa STA od predvidenih 2,028 milijona evrov nadomestila za opravljanje javne službe doslej ni dobila niti evra.

icon-expand Tiskovna konferenca po zaključku vrhu EU-Zahodni Balkan. FOTO: AP

Na zaključni tiskovni konferenci vrha se je pojavilo tudi več domačih novinarjev, ki so nosili majice s sporočilom solidarnosti s STA. "Eden od pomembnih pogojev za širitev EU na zahodni Balkan je spoštovanje pravne države," jim je dejala novinarka javne televizije Helena Milinkovič. "Kakšno sporočilo Evropska unija zdaj pošilja zahodnemu Balkanu?" Vprašanje se je, kot poroča Policito, nanašalo na Janšo, "desničarskega populista", čigar vlada trenutno predseduje rotirajočemu Svetu EU. Znano je namreč, da premier napada slovenske novinarje, STA pa je že predhodno označil za "nacionalno sramoto". Situacija je nato postala nekoliko nelagodna, saj je na eni strani Janša zagovarjal ravnanje vlade, po drugi pa je von der Leynova takšno početje kritizirala. Debata se je v nekem trenutku tako usmerila samo na relacijo Slovenija–EU. "To so notranje igre, ki jih nekateri igrajo proti vladi," je vztrajal Janša s svojega govorniškega odra.

icon-expand Ursula von der Leyen: Sredstva so pomembna za neodvisnost STA FOTO: AP

"Večkrat smo izrazili resno zaskrbljenost zaradi nefinanciranja Slovenske tiskovne agencije," je dejala von der Leynova. Poudarila je, da so sredstva "pomembna za njeno neodvisnost". STA sredstev ni prejela že 280 dni, direktor agencije pa je prejšnji teden odstopil.

"Država, ki predseduje Svetu Evropske unije, v bistvu ne spoštuje načela pravne države," je dejal Mihael Šuštaršič, novinar STA. "Kje je sedaj visoka moralna podlaga Evropske unije, da od držav kandidatk zahteva, naj uveljavijo visoka načela pravne države, demokracije in svobode tiskam," je spraševal in dodal, da kako lahko predsedujoča država to počne z enim od svojih javnih medijev. Slovenska vlada pa že dolgo trdi, da vprašanja, povezana s STA, niso povezana s svobodo tiska, je spomnil Politico. Politico je še navedel, da je na vprašanje o očitkih, da je nefinanciranje STA politično motivirano, direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija v elektronskem sporočilu dejal, da agencija "deluje neodvisno" in"v tem letu ni sklenila pogodbe z Uradom za komuniciranje". Odgovore je zahtevala tudi Evropska komisija. Prejšnji mesec je podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova poslala pismo slovenskemu ministru za kulturo Vasku Simonitiju. V pismu je spomnila, da je komisija že večkrat izrazila resno zaskrbljenost in pričakovanje do slovenske vlade v povezavi s STA, nazadnje v letošnjem poročilu o vladavini prava. Izpostavila je, da je komisija pozorno spremljala razvoj dogodkov v Sloveniji, vključno s pravnimi postopki in razpravami o novi pogodbi o javni službi.