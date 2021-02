Nega kože, na katero prisega Helena Blagne

»Skozi celotno kariero veliko pozornosti namenjam skrbi za svoj videz, negujem spoštljiv odnos do sebe in svojega občinstva. Zadovoljna v svoji koži se lažje spoprijemam s poslovnimi in osebnimi izzivi. Z leti sem prišla do spoznanj, ki jih želim deliti tudi z vami, da boste zadovoljne v svoji koži.«

Formulo skrivnosti jutranje in večerne nege razkriva kraljica glasbenih odrov Helena Blagne , ki je skupaj s slovenskimi farmacevti iz podjetja AstraVita razvila negovalno kozmetično linijo hel l 1 by Helena Blagne .

Pravilo št. 1, na katero prisega tudi Helena: Manj je več!

»Tudi sama sem v nekem obdobju podlegla trendom, da moram imeti v kopalnici kopico različnih produktov, ki pa žal niso prinesli želenih rezultatov na moji občutljivi in zahtevni koži,« dodaja Helena. Že sama misel na to, da moramo za začetek dneva na obraz nanesti nekaj plasti serumov in krem, nas lahko odvrne od tega, da se nege obraza sploh lotimo. Zato poenostavimo vse te korake, očistimo kopalnico vseh stekleničk in krem ter izberimo dva–tri ključne produkte, ki nam nudijo vse, kar potrebuje naša koža. Na ta način bo vaša kopalnica čista, brez izdelkov izpred nekaj let, ki jim je verjetno že večkrat potekel rok uporabe. Vaša koža pa bo razbremenjena, saj nanjo ne boste nanašali toliko plasti različnih izdelkov in navsezadnje boste z nakupom ključnih izdelkov prihranili precej denarja.

Pravilo št. 2: Enostaven recept za jutranjo nego kože.

Verjetno si ne želite zjutraj izgubljati preveč časa z nego kože in raje prihranite še nekaj časa za uživanje v jutranji kavi ali čaju. Začnite dan z umivanjem obraza s hladno tekočo vodo, ki vas bo prebudila. Nekaj pljuskov na obraz bo poskrbelo za dobro prekrvavitev. Takoj za tem popijte večji kozarec nekoliko toplejše vode, ki ji lahko dodate kakšno kapljico limone. Hidracija vaše kože je s tem zagotovljena in čas je za nanos naravne dnevne vlažilne kreme hell1 by Helena Blagne, ki je namenjena vsem tipom kože in celoviti negi vašega obraza. Nanos dnevne kreme je izjemno pomemben, saj skozi dan ščiti vašo kožo pred zunanjimi vplivi iz okolja in skrbi za njeno hidracijo. Z dvanajstimi izbranimi naravnimi rastlinskimi izvlečkiboste svoj obraz zaščitili pred zunanjimi vplivi, prezgodnjim nastajanjem gub, ga regenerirali in upočasnili staranje kože.