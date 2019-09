Nega kože po 30. letu: gube niso edina težava

Ste tudi vi mislili, da vam bo pomagala že prva krema proti gubam, ki ste jo kupili? Tako menijo mnoge ženske, ko dopolnijo 30 let, a se velikokrat ne zavedajo, da se v teh letih zaradi hormonskih sprememb začne koža na obrazu močno spreminjati.

Akne in mozolji

Akne se zaradi hormonskih nihanj lahko ponovno pojavijo, ko se približate 40. letu. Če opazite mozolje, se pri negi izogibajte izdelkom za najstniško ali problematično kožo. Velikokrat namreč vsebujejo agresivne sestavine, ki bodo naredile več škode kot koristi. Raje izberite izdelke, ki bodo vašo kožo nežno navlažili brez nepotrebnega mastnega sijaja, izogibajte se hrani z visokim glikemičnim indeksom, ne uporabljajte ličil, ki dražijo vašo kožo in poskrbite, da make up pred spanjem tudi dobro odstranite.

Manj čvrsta in suha koža Zaradi hormonskih sprememb, ki razbijajo molekule kolagena in elastina, koža po 40. letu postaja tanjša, manj napeta, gladka in sijoča. Bodite pozorni, da svojo kožo dobro navlažite in nahranite, saj lahko kronična izsušenost vodi v prezgodnje staranje kože na obrazu. Dobra vlažilna krema, kot je denimo intenzivna pomlajevalna krema 4D Hyaluron znamke Lux-Factor, bo poskrbela za optimalno hidratacijo kože. Gube

žPo 40. letu starosti pa se seveda ne moremo izogniti tudi nadležnim gubicam. Na slednje ne vplivajo le hormonske spremembe, temveč tudi pretirana izpostavljenost sončnim žarkom, neustrezna prehrana, kajenje in določene zdravstvene težave. Za boj proti gubam uporabljajte izdelke, ki vsebujejo učinkovite sestavine, kot je denimo hialuronska kislina, ki dokazano obnavlja kožo in jo globoko navlaži. Gre za najbolj priljubljeno sestavino v kozmetični industriji ta hip, ki lahko nase veže velike količine vode, spodbuja tvorjenje kolagena in prispeva k boljši regeneraciji. Krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s hialuronsko kislino evropskega porekla vam bo pomagala izbrisati gube in nadležne tanke linije okrog oči, ust in na čelu. Krema 4D Hyaluron je primerna za vse tipe kože, se hitro vpije in ne pušča mastnega občutka. Prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice, izboljšuje strukturo kože in slednjo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

