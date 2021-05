Nega kože po 40. letu: gube niso edina težava

V obdobju predmenopavze se vaše ravni ženskega hormona estrogena možno znižajo. Zato lahko vaša koža po 40. letu postane bolj suha kot sicer. Bodite pozorni, da dobro navlažite in nahranite svojo kožo, saj lahko kronična izsušenost vodi v prezgodnje staranje in gube. Krema proti gubicam 4D Hyaluron bo poskrbela za optimalno hidratacijo kože. Z naravno hialuronsko kislino vašo kožo navlaži in napne.

Vemo, da ni pravično! Prestali ste najstniško obdobje in se enkrat že spopadli z mozolji. Vendar akne se lahko zaradi hormonskih nihanj ponovno pojavijo, ko se približate 40. letu . Če opazite mozolje, se pri negi izogibajte izdelkom za najstniško ali problematično kožo. Praviloma gre za sestavinsko šibke izdelke, ki vsebujejo zlasti agresivne sestavine . Škodljivi alkoholi in izsuševalne sestavine bodo naredile več škode kot koristi na vašem obrazu. Zato rajši izberite kakovostne izdelke, ki bodo vašo kožo nežno navlažili brez nepotrebnega mastnega sijaja.

Pusta in izžeta koža

S staranjem telesna zmožnost proizvajanja kožnih celic oslabi in to vodi v pust ten ter izžeto kožo. Obnovite zdrav sijaj mladostne kože s pilingom, ki bo z redno uporabo dvakrat tedensko odstranil odmrle celice in za seboj pustil sijočo kožo.

Gube

Veliko različnih faktorjev povzroča gube in gubice – od sončne izpostavljenosti, šibkega telesnega zdravja, izsušenosti kože ... Najboljši način, kako se boriti proti gubam, pomeni, da jih ujamete čim bolj zgodaj in z ustrezno nego kožo preprečite nadaljnje staranje kože. Uporabljajte izdelke proti staranju, ki vsebujejo učinkovite in preverjene sestavine, kot je hialuronska kislina, ki dokazano obnavlja kožo in jo globoko navlaži. Krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron vam bo pomagala izbrisati gube in drobne linije.

Krema proti gubicam, ki jo priporočajo tudi strokovnjaki

Lux-Factor 4D Hyaluron je navdušila tudi strokovnjake. Je klinično preizkušena in dermatološko potrjena. Vsebuje 100 % naravne sestavine, ki koži niso škodljive in ne povzročajo alergijskih reakcij. Primerna je tudi za občutljive tipe kože.

NINA ŠURBEK FOŠNARIČ, magistra farmacije:

“Kot strokovnjakinja mag. farmacije strankam po 30. letu za zmanjšanje gub in sijoč videz kože svetujem Lux-Factorjevo kremo 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino. Naravna patentirana 4D formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo, tudi v globlje plasti. Zato so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Lux-Factorjeva krema 4D Hyaluron je klinično testirana in ima ustrezne certifikate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov.