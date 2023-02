Nega za zdravo rast dreves in grmičevja

Zračna in osvetljena krošnja ponuja manj možnosti za nastanek bolezni in glivičnih okužb. Osnovna zahteva je imeti ostra in kakovostna rezalna orodja, saj se bodo le čisti rezi dobro zacelili ter zagotovili zdrava drevesa. Kako pogosto obrezujemo drevesa je odvisno od podnebja in vrste drevesa, najustreznejši čas pa je ko povzročimo čim manjši stres in si bo drevo lahko hitro opomoglo. Pred rezom je dobro premisliti tudi o vplivu na biotsko raznovrstnost, zato drevo pregledamo tudi za morebitna gnezdišča ptic. GARDENA ponuja v paleti izdelkov za obrezovanje ergonomsko delovno orodje in škarje.

Dodatna moč za lahkotno rezanje