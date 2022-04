Negativne izkušnje z županom Arsenovičem: 'On misli, da je šerif mesta'

Konec marca je sogovornikova partnerka in lastnica avtomobila na dom prejela obvestilo redarstva, naj se izjasni o dejstvih oziroma okoliščina prekrška. Občan je pojasnil, da niso predložili nobenih dokazov, "saj so jih pridobili na nezakonit način". Arsenovič je sicer dejal, da se dogodka ne spomni.

Kontaktiral nas je eden od razočaranih Mariborčanov, ki je imel z županom Aresenovičem precej negativno izkušnjo. "Verbalno me je napadel na Strossmayerjevi ulici, češ zakaj parkiram na zelenici," je dejal občan, ki je želel ostati anonimen in pojasnil, da je 7. marca na omenjeni ulici s partnerkinim avtomobilom ostal brez goriva. Ker ni želel ovirati prometa, se je začasno ustavil na zelenici, takrat pa se je mimo na kolesu pripeljal župan.

"Jaz ne smem za kratek čas umakniti avtomobila na zelenico, ko pa on narobe parkira svoj skuter, morajo pa redarji na zagovor," je krivico želel izpostavili naš sogovornik. "On misli, da je šerif mesta, potem pa, ko naleti na človeka kot sem jaz, zbeži. Drugače pa ljudi napada zaradi različnih razlogov. Naj raje opravlja svoje župansko delo," je še povedal razočaran Mariborčan.

Sogovornik je spomnil tudi na incident, ki se je zgodil poleti leta 2019. Župan je namreč napačno parkiral skuter pred občinsko stavbo, kar je opazil redar in mu na skuter zaradi parkiranja na mestu, ki je rezervirano za vozila z dovolilnicami, nalepil obvestilo redarstva o prekršku. Kot je poročal časnik Večer , naj bi nato redarja poklical vodja redarjev in zahteval, da se vrne pred občino. Tam naj bi se Arsenovič pozanimal, "kaj lahko v tem primeru naredimo". Redar naj bi vztrajal pri kazni, saj je bil prekršek že storjen, umik kazni pa bi pomenil neenakopravno obravnavo župana v primerjavi z občani.

O negativnih izkušnjah z Arsenovičem tudi drugi občani

Po poročanju Večera pa naš sogovornik ni edini, ki je imel z županom negativne izkušnje. Drug občan je bil namreč priča dogodku, ko je župan skupino mladih zalotil, kako so v Mestnem parku sedeli na klopi, a na naslonjalu, noge pa so imeli na sedalu. Po poročanju časnika, ki povzema občana, je župan mladino "zelo grobo nadrl in od njih zahteval osebne dokumente, da jim bo lahko domov poslal račun za sanacijo škode, ki so jo naredili". "Ne želim zagovarjati otrok, vendar smo verjetno že vsi kdaj tako sedeli na klopcah, tudi župan. Nič ne bi bilo narobe, če bi jih župan lepo opozoril, način, kako je to naredil, pa je bil vsekakor napačen," je še povedal Mariborčan.

Spregovoril je tudi Mitja Žnidarič, ki je bil pri enem od tekov po mariborskih ulicah v začetku Arsenovičevega mandata vodja varovanja. Ta je za časnik povedal, da je eden od varnostnikov doma pozabil službeno jakno. Pripeljalo mu je jo dekle, ki pa je avtomobil ustavila na delu, zaprtem za promet, saj bi samo izročila jakno in se odpeljala. Takrat pa naj bi se na skuterju mimo pripeljal župan in se začel razburjati. "Bil je žaljiv, osoren, zmerjal jo je, da ne pozna cestnoprometnih predpisov. Vsekakor se je vedel nedostojno, sploh za človeka v javni funkciji. In to pred številnimi pričami," je povedal.