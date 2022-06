Negativno mnenje računskega sodišča projektu drugi tir

Direkcija za infrastrukturo (DRSI) v obdobju med 1. januarjem 2015 in 21. julijem 2018 kot investitor pri izvajanju svojih nalog priprave in izvedbe projekta drugi tir ni bila učinkovita, medtem ko je bila 2TDK, Družba za razvoj projekta v obdobju med 21. julijem 2018 in 30. junijem 2020 kot investitor pri izvajanju svojih nalog priprave in izvedbe projekta drugi tir delno učinkovita.

Računsko sodišče je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost priprave in izvedbe projekta drugi tir železniške proge Divača–Koper v obdobju od začetka leta 2015 do 30. junija 2020. Mnenje sodišča je, da vlada in ministrstvo za infrastrukturo pri vzpostavljanju podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom nista bila učinkovita, bila pa sta delno učinkovita pri nadziranju izvajanja projekta drugi tir2.

Računsko sodišče je ugotovilo, da sta vlada in ministrstvo načrtovala gradnjo drugega tira v strateških načrtih, vendar v njih nista predvidela nadaljnjih aktivnosti za proučitev upravičenosti dvotirnosti proge. Odločitev o enotirnosti ali dvotirnosti bi morala temeljiti na predhodno opravljenih študijah in analizah, kar bi prispevalo k temu, da v nadaljnjih fazah izvedbe projekta ne bi prihajalo do bistvenih sprememb projekta. Veljavni državni lokacijski načrt za drugi tir iz leta 2005 določa drugi tir kot enotirno progo.

Vlada je 8. junija 2017 ministrstvu in DRSI naložila začetek aktivnosti za nadgradnjo v dvotirno progo. Postopki za začetek gradnje vzporednega tira se bodo izvajali v okviru ločenega projekta, ki ga vodi investitor DRSI, medtem ko projekt drugi tir od uveljavitve Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) vodi družba 2TDK. Ker se projekt ne vodi vsebinsko celovito, ni zagotovljeno, da bi bili stroški projekta izkazani skupaj, kar bi zagotovilo transparentnost celotnega projekta ne glede na to, da je v času investicije prišlo do spremembe investitorja.

Na pomanjkljivo strateško upravljanje projekta kaže tudi stroškovna neučinkovitost družbe 2TDK na začetku njenega delovanja. Družba 2TDK je bila ustanovljena v prezgodnji fazi izvedbe projekta drugi tir, pri čemer vlada ni izkazala javnega interesa za ustanovitev družbe 2TDK.

Vlada ni izkazala, da razpolaga z analizo, iz katere bi izhajale prednosti in slabosti gradnje drugega tira v primerjavi z gradnjo zalednega terminala, ki je bil kot alternativna možnost predlagan v končnem poročilu Mednarodnega prometnega foruma pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Vlada je pomanjkljivo strateško upravljala projekt tudi s tem, ko je samo za drugi tir predlagala državnemu zboru v sprejem poseben zakon, s čimer je pristopila k parcialnemu urejanju izvedbe investicije v javno železniško infrastrukturo na zelo majhnem delu. Ministrstvo ni zagotovilo primerne javne razprave o osnutku ZIUGDT, s katero bi se poskušalo doseči čim širše soglasje o družbeni potrebnosti predlaganega zakona, kar je v primeru osnutka ZIUGDT, ko ima ta izražene finančne, okoljske, gospodarske in druge posledice, še posebej pomembno. Uporaba nujnega postopka ni bila ustrezno utemeljena. S predlogom ZIUGDT vlada državnemu zboru ni predlagala sorazmerne razporeditve tveganj v koncesijskem razmerju, saj je celotno tveganje investicije na Republiki Sloveniji enako, kot če bi se investicija v projekt drugi tir izvajala v okviru sistema financiranja in izgradnje javne železniške infrastrukture, ki je veljal do uveljavitve ZIUGDT.

Finančna konstrukcija projekta drugi tir je bila vključena v investicijski program iz leta 2019, čeprav v trenutku sprejema programa še ni bilo zagotovljenih 96.639.509 evrov, kar je predstavljalo 8,4 odstotka predvidenih investicijskih stroškov. Prav tako še danes ni jasno, ali bo z vložkom 200.000.000 evrov pri investiciji sodelovala tudi zaledna država ali pa bo tudi ta del investicije pokrit iz proračuna.