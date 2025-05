Turški delavci: Zelo smo potrti, tukaj samo čakamo

Delavci Yapi Merkezija, ki ostajajo v Sloveniji tudi po tem ko je turški gradbeni gigant zašel v težave, so še vedno v negotovosti. Pristopili so do nas in nam pojasnili svoj položaj. Potem ko je Yapi Merkezi zašel v težave, jih približno 50 ni želelo podpisati sporazumnih odpovedi. Zdaj dneve preživljajo v kampu. "Zelo smo potrti, tukaj samo čakamo, nič ne delamo. Samo čakamo."

Delavci želijo garancijo, da bodo do zasluženega denarja in odpravnin prišli

Zanima jih tudi, kakšne pravice imajo. "Imajo, odvisno od tega, koliko časa so delali, nekaj časa pravico do nadomestila za brezposelnost in do iskanja novega delodajalca," odgovarja Mesec.

Nekateri so pripravljeni ostati, zaposlitev bi najbrž lahko hitro našli, saj gre za profil kadra, ki ga pri nas primanjkuje. "Območna enota Koper bo naslednji teden organizirala tudi manjši zaposlitveni sejem in povabila, da ponudijo možnost zaposlitve za vse tiste, ki bi želeli ostati v Sloveniji," je povedala Nada Senada Plestenjak iz infotočke za tujce na Zavodu za zaposlovanje.

Ne glede na to, ali se nameravajo vrniti v domovino, ali ostati v Sloveniji, vsi bodo vztrajali v Orehku, dokler ne bodo dobili vsega, kar jim pripada, so nam zaupali v sredo. "Neposredno za to je odgovoren Yapi Merkezi, zdaj rang nad njimi je naročnik, to je podjetje 2TDK in v tem trikotniku se morajo ta razmerja razrešiti," je še zaključil Mesec. V družbi 2TDK, ki je odgovorna za gradnjo našega največjega infrastrukturnega projekta, so sicer že večkrat dejali, da ne morejo posegati v delovna razmerja med izvajalcem in njegovimi zaposlenimi.