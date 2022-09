Negotovost zaradi dražjih energentov dviguje cene smučarskih kart

Slovenska smučarska središča so se že začela pripravljati na novo zimsko sezono, o kateri pa je še veliko neznank. Žičničarje po dveh letih protikoronskih ukrepov tokrat skrbijo predvsem visoke cene energentov. Ponekod so zato že napovedali podražitev vozovnic, računajo pa tudi na ukrepe države.

V nekaterih gorskih centrih se še niso poslovili od poletne sezone, s katero so letos žičničarji večinoma zadovoljni, a seveda že razmišljajo o snegu in zimski sezoni, ki bo letos izziv zaradi dražjih energentov.

icon-expand Na Kaninu se nagibajo k temu, da letos ne bi dražili smučarskih vozovnic, saj se tudi na italijanski strani smučišča niso odločili za to. FOTO: Kanin

Na Kaninu so prejšnji konec tedna že dobili prvo pošiljko snega, ki pa je še premajhna za začetek zimske sezone. Nanjo se pripravljajo, jasno pa je, da je zaradi cen energentov zelo nepredvidljiva, je pojasnila direktorica družbe Sončni Kanin in predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič. "Pred tremi leti smo se soočili z zeleno zimo, sledili sta dve koronski leti, sedaj pa bodo problem energenti," je povzela težave, s katerimi se srečujejo žičničarji v zadnjih štirih letih, Božič Badaličeva, ki je tudi predsednica Združenja slovenskih žičničarjev. Kot je pojasnila, žičničarji pri porabi električne energije ne morejo varčevati drugače, kot da morda ukinejo nočno smuko ali pa za kakšno uro skrajšajo obratovanje. Na Kaninu, kjer za razliko od nižje ležečih smučišč vsaj nimajo stroškov umetnega zasneževanja, trenutno stroški elektrike znašajo približno desetino vseh stroškov. Elektriko so namreč zakupili že leta 2020 in jo do konca leta dobivajo po nizki ceni. Če bi se Kanin oskrboval z elektriko po ceni, ki je sedaj na trgu, bi se stroški elektrike s 150.000 evrov dvignili na 800.000 evrov letno. "Kaj bo od 1. januarja naprej, bomo vsi skupaj videli," je izpostavila Božič Badaličeva in pojasnila, da se tudi nekaterim drugim smučiščem takrat zaključi obstoječi zakup elektrike, nekateri pa jo že zdaj plačujejo dražje. "Vsekakor smučišča tudi tokrat računamo na pomoč države, da bomo lahko preživela energetsko krizo," je poudarila.

icon-expand Na Kopah bodo cenik za novo smučarsko sezono sicer objavili predvidoma 1. oktobra, cene smučarskih vozovnic nameravajo nekoliko podražiti. FOTO: Kope

Na Kopah in Kaninu: Dražje vozovnice bi pomenile popolno nekonkurenčnost slovenskih smučišč Direktor družbe Vabo, ki upravlja s smučiščem Kope, Boštjan Paradiž, upa, da bo prišlo do regulacije cen elektrike. "To je edini način, da bomo lahko normalno delali naprej," je dejal, prepričan, da mora država odločitev o tem nujno sprejeti vsaj do začetka novembra. "Ne rabimo subvencij ali miloščin, samo normalne tržne pogoje, da bomo lahko normalno delali," je dejal. Kot je pojasnil, trenutnega povišanja cen elektrike nikakor ne morejo prenesti na cene vozovnic, saj bi to pomenilo popolno nekonkurenčnost slovenskih smučišč. Enako je povedala Božič Badaličeva, pri čemer se na Kaninu nagibajo k temu, da letos sploh ne bi dražili smučarskih vozovnic, saj se tudi na italijanski strani smučišča niso odločili za to. Na Kopah bodo cenik za novo smučarsko sezono sicer objavili predvidoma 1. oktobra, cene smučarskih vozovnic nameravajo nekoliko podražiti, poroča Večer.

icon-expand Na Pohorju se bodo cene smučarskih vozovnic podražile. Redna dnevna cena vikend vozovnice bo stala 43 evrov. FOTO: Dreamstime

Cene smučarskih vozovnic na Pohorju dražje za 20 odstotkov – dnevna ob vikendih bo stala 43 evrov So se pa za dvig cen vozovnic odločili na Mariborskem Pohorju. "Po občutni podražitvi energentov, še zlasti nekajkratnem dvigu cen električne energije, je bil upravljavec žičnic in smučišč na Pohorju zaradi pokrivanja stroškov zimske sezone primoran povišati cene smučarskih vozovnic. Čeprav so se te povišale tudi za 20 odstotkov, je to bistveno manj od podražitve energentov, s katero je bil soočen upravljavec," so pojasnili v Javnem holdingu Maribor. Na Mariborskem Pohorju so tudi že objavili cenik smučarskih vozovnic za novo sezono. Preteklo zimo sta bili redni dnevni ceni 33 evrov (med tednom) in 36 evrov (ob vikendih in praznikih), novi ceni sta 39 evrov (med tednom) in 43 evrov (ob koncih tedna in praznikih).

icon-expand Na Krvavcu bodo cenik za novo smučarsko sezono objavili predvidoma 1. oktobra. FOTO: RTC Krvavec

Na Krvavcu večje podražitve ne bo, mogoče kakšen evro ali dva Tudi v RTC Krvavec jih skrbijo cene energentov, so se pa odločili, da "neke enormne podražitve dnevnih smučarskih vozovnic ne bo, mogoče kakšen evro ali dva, tako kot je običajno vsako leto". Računajo namreč, da jim bo država zagotovila pomoč v obliki, kot je predvidena za ostalo gospodarstvo ali pa glede na specifičnost panoge mogoče celo več. Dnevna smučarska vozovnica je v lanski sezoni stala 37 evrov. Cenika za letošnjo sezono še niso objavili. Kot poroča Večer, ga nameravajo 1. oktobra.

icon-expand V Kranjski Gori bodo smučarske karte dražje za osem odstotkov. FOTO: RTC Žičnice, Kranjska Gora

V Kranjski Gori in na Rogli predvidevajo povprečno osem odstotkov dražje vozovnice V RTC Žičnicah Kranjska Gora, kjer zaradi višanja cen energentov pred novo zimsko sezono prav tako niso popolnoma mirni, predvidevajo, da bodo glede na rast cen energentov in inflacije letošnje smučarske vozovnice v povprečju podražili za okoli osem odstotkov. Za enako stopnjo podražitve so se odločili tudi na Rogli. Na Golteh pričakujejo zimo, polno izzivov. "Trenutnih cen, ki jih plačujemo za energente, poslovanje ne prenese," je opozorila direktorica podjetja Golte Suzana Srdić. Njihovi družbi je pogodba za zakup elektrike potekla konec leta 2021, zato so že prek poletja čutili in se borili z enormnimi cenami. Avgusta so plačevali celo 1000 evrov na megavatno uro in takšne razlike v ceni je skozi poslovanje nemogoče nadomestiti, je poudarila.

icon-expand Dnevna smučarska vozovnica bo na Rogli v redni prodaji od 1. decembra stala 39 evrov. FOTO: Unior