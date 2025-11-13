Svetli način
Negovalka se je izživljala nad več oskrbovanci

Celje, 13. 11. 2025

Leja Hrovat
Po pretresljivem posnetku nedostojnega vedenja do nepokretne ženske v domu starejših na območju Celja, ki je preplavil družbena omrežja, objavljamo še en posnetek izživljanja iste negovalke nad vidno oslabljenim moškim. So v domu ukrepali pravočasno? Je protokol ravnanja v takšnih zavržnih primerih dobro vzpostavljen? Zakaj je primer prišel v javnost šele po dveh letih?

Negovalka, oblečena v plenico, ki neprimerno pleše ob robu bolniške postelje in druga negovalka, ki snema in z roko odkriva intimne predele uporabnice doma. Ni se zgodilo le enkrat. Prejeli smo še en posnetek nedopustnega obnasanja. Na tem posnetku se nad moškim izživlja ista oseba, ki se je nedostojno obnašala do ženske.

S posnetkom, ki smo ga prejeli v uredništvo, smo zjutraj soočili pristojno ministrstvo in Skupnost socialnih zavodov. Izkazalo se je, da je star dve leti. Kot je povedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je bil sam z zlorabo v enem od celjskih domov za starejše seznanjen šele v sredo. "V primeru se je v skladu s protokoli ustrezno ukrepalo, kot vem so bili tudi zaposleni odpuščeni in ne delajo več v dotičnem domu."

Darinka Klemenc iz Srebrne niti pa pravi, da je vse skupaj žalostno. "Znajo pa, se mi zdi, zdaj domovi res že kar dobro odreagirat, kar je morda tudi nekako uspeh nas vseh."

To pa nista osamljena primera. Spomnimo: Pred dvemi leti je namreč zaokrožil posnetek iz Doma starejših občanov Trebnje, ki ga je 16 let stara dijakinja kar sama objavila na splet. Po besedah Maljevca so takrat ustanovili posebno delovno skupino, posodobili protokole, izvajajo tudi redna usposabljanja za zaposlene. "Vzpostavili smo tud sistem prijav na ministrstvu in ugotavljamo, da so primeri nasilja v upadu v domovih za starejše."

A v društvu Srebna nit opozarjajo, da je potrebno včasih pogledat tudi na sistem - zakaj do tega prihaja. "V domovih starejših je definititvno eden od hudih problemov pomanjkanje kadra - tako kritično je pomanjkanje kadra, da je nemogoče, da se vsak dogodek ujame in se zazna."

Nazaj v Celje. Na policijski upravi so oba dogodka iz enega od celjskih domov potrdili in povedali, da so takrat kazensko ovadili dve osebi - zaradi nasilništva in neupravičenega snemanja. Po naših neuradnih informacijah pa je tožilstvo eno od ovadb zavrglo.

