Negovalna bolnišnica v novi podobi: 93 namesto 33 postelj

Po uspešno zaključeni notranji prenovi in celoviti energetski sanaciji Negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu, kjer je nekoč delovala pediatrična klinika, je stavba 4. junija 2024 pridobila uporabno dovoljenje. Objekt s prerezom traku so slovesno odprli predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob , ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana doc. dr. Marko Jug .

Pomembna posodobitev in povečanje kapacitet

Za UKC Ljubljana in vso Slovenijo je to izjemno pomembna posodobitev in povečanje bolnišničnih kapacitet - namesto prejšnjih 33 bo zdaj na voljo kar 93 negovalnih postelj. Bolnišnica bo omogočila še boljšo oskrbo pacientov in izboljšala delovne pogoje zaposlenim, so sporočili z UKC Ljubljana.

Sprva bo v prostorih Negovalne bolnišnice prihodnjih 18 mesecev najprej delovala Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS), katere izgradnja na Japljevi ulici trenutno poteka. Nato pa bo bolnišnica namenjena negovalnemu namenu - bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja z oddelkov UKC Ljubljana, in sicer rehabilitacijo ter zdravstveno nego za lažjo vrnitev v domače okolje ali dom za starejše, so pojasnili.

Jug je v nagovoru poudaril, da je bila prenova še posebej velik izziv, saj je potekala v ves čas delujoči, živi stavbi, v kateri so potekale različne dejavnosti, med drugim se tam nahajata Diabetološka ambulanta in Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko pod okriljem Pediatrične klinike. Še posebej je izpostavil prizadevanja gradbenega podjetja Kolektor, ki je dela izvajal v zahtevnih pogojih in jih uspešno pripeljal do konca.

Stara Pediatrična klinika v Ljubljani je zgodovinsko pomemben objekt iz sklopa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki je skozi desetletja delovanja omogočal tako zdravljenje kot promocijo zdravja otrok v državi. Stavba je bila zgrajena pred več kot pol stoletja (trakt A, B in C), trakt D pa leta 1998. Leta 2008 se je pediatrična klinika preselila v objekt Nova Pediatrična klinika na Bohoričevi ulici.

V prostorih nekdanje pediatrične bolnišnice je Ministrstvo RS za zdravje leta 2011 po dogovoru z županom Mestne občine Ljubljana uredilo negovalno bolnišnico. Leta 2012 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo objekta, ki je bilo leta 2015 podaljšano, leta 2017 je bila urejena prijava gradbišča. Med letoma 2019 in 2021 sta bili projektna in investicijska dokumentacija novelirani. Dela na objektu so se začela 7. januarja 2022, dokončana so bili 30. maja 2024 in 4. junija 2024 je bilo po tehničnem pregledu izdano uradno dovoljenje.

Celotna vrednost investicije je okoli 9,5 milijona evrov z DDV (od tega je bila večina sredstev namenjena notranji prenovi, dobra tretjina pa za energetsko sanacijo). Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.