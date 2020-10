Neizdajanje odločb: okuženi hodijo v službo, šolo ...

Zgovoren je primer moškega iz Kranja, ki so mu ob odvzemu brisa dejali, da bo, če bo pozitiven, to izvedel v 36 urah. Ker obvestila ni prejel, je odšel v službo, nato pa ob naključnem klicu osebni zdravnici, naj mu zaključi bolniško, izvedel, da je pozitiven. Zdravstveni delavci opozarjajo, da se tukaj pojavljata dve težavi. Prvič zmogljivosti laboratorija, ki za vso Gorenjsko testira odvzete brise, zapolnijo že zgolj s primeri v kranjskem zdravstvenem domu, toda tukaj so še vsi ostali zdravstveni domovi ter bolnišnice. Druga pa je, da izvide prejmejo v obliki tabel, ki jih morajo ročno povezati s telefonskimi številkami.

Jože Prestor, vodja bolniške nege v ZD Kranj pove, da niti sam zvečer ne ve, kam so potovali brisi iz Kranja, po prejemu ustreznih tabel pa sledi še birokracija, saj morajo ustreznega pacienta povezati s pripadajočo telefonsko številko, da o rezultatih obvestijo pravo osebo. "To dela pri nas samo ena oseba, ki dela to ob svojem rednem delu,"razloži Lili Gantar Žura, direktorica ZD Kranj.