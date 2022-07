Neizkoriščenih ostalo za dobrih 75 milijonov evrov bonov

Turistične bone, ki jih je polnoletnim državljanom v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov prinesel tretji protikoronski zakon, je bilo mogoče po dveh vmesnih podaljšanjih do četrtka unovčiti v turističnih namestitvenih obratih za nočitev ali nočitev z zajtrkom.

Kot so sporočili s Fursa, so državljani od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija 2020 do četrtka unovčili za 301,47 milijona evrov turističnih bonov, kar je 84,5 odstotka skupne vrednosti bonov. Neporabljenih jih je ostalo za 55,38 milijona evrov.

Turistični bon je vsaj delno ali v celoti unovčilo 1.771.754 (86,5 odstotka) upravičencev. Med občinami, kjer je bilo največ unovčitev, je na prvem mestu Piran (345.272), sledijo mu Kranjska Gora (127.280), Moravske Toplice (118.978) in Brežice (118.978).

Prav tako so lahko upravičenci do konca junija porabili bone 21, ki so bili prebivalcem kot dodatna oblika pomoči na voljo od 16. junija lani. Te so lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali so si lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre.

Skupna vrednost teh bonov je bila 186,78 milijona evrov, do četrtka pa so jih unovčili za 166,9 milijona evrov, kar je 89,4 odstotka celotne vrednosti. Za razliko od turističnih bonov je bone 21 koristilo več upravičencev – 1.874.405 prebivalcev oz. 91,6 odstotka. Samo zadnji dan je bone 21 koristilo kar 69.972 upravičencev v znesku 4,35 milijona evrov.

Podatki po dejavnostih kažejo, da je šla polovica bonov 21 v sektor gostinstva, 30 odstotkov v turizem, 14 odstotkov v kulturo, pri čemer jih je bilo kar za okoli dve tretjini porabljenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov. Še šest odstotkov bonov 21 so prebivalci unovčili za šport.