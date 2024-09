"Ob vsaki svetovni krizi se najprej začnemo pogovarjati o samooskrbi, vendar agroživilstvo za slovensko politiko, žal, ni strateška panoga," so družno ugotavljali predstavniki enajstih podjetij in zadrug, ki so od leta 2015 združeni v pobudi Po primorsko. Skupno jim je, da so v domači lasti in odvisni od okolja ter povezani z njim. Odslej bodo tudi nastopali pod skupno grafično podobo Po primorsko, klapa dobrih okusov.