Koliko so vam trgali za storitev, ki je ni?

Julij 2025. Mesec, za katerega smo prvič plačali tudi nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Prvi so ga v žepu že pred dobrima dvema tednoma občutili upokojenci.
"Ta znesek, prvič, ne vemo, kam gre. Dokler ne bo dejansko zagotovljena oskrba, ne vemo, ali sploh bo, kdaj bo in kdaj bomo državljani sploh lahko do tega upravičeni," pravi naša sogovornica.
"In to z dodatnim zavarovanjem vred je petdeset evrov zame manj mesečno. Jaz bi to lahko komu drugemu dala, imam vnuke," se strinja druga.
Namesto vnukov bo sredstva odslej prejemal Zavod za zdravstveno zavarovanje. Delavci in delodajalci bodo vsak mesec prispevali po en odstotek bruto plače, upokojenci odstotek neto pokojnine, samozaposleni in kmetje s prijavljeno dejavnostjo pa dva odstotka njihove plače.
Vendar pozor. Če ste zaposleni in če vaš pogodbeni bruto denimo znaša dva tisoč evrov in pol, to še ne pomeni, da bo vaš prispevek za dolgotrajno oskrbo znašal 25 evrov. Vanj so namreč všteti tudi številni dodatki, v konkretnem primeru boste za dolgotrajno oskrbo plačali pet evrov več.
Za kaj gre, smo vprašali računovodkinjo Sonjo Omerza. "V osnovi se tukaj upošteva ista osnova kot za obračun zdravstvenega prispevka, to je bistveno."
In to je sprva presenetilo tudi nas, priznava. "Če samega zakona ne prebereš, tudi na državnih spletnih straneh je bilo moč zaslediti, da se prispevek plačuje od plače. Omenja se samo plača, ne pa celotni dohodki iz delovnega razmerja."
Koliko sredstev se je do zdaj nabralo?
In koliko sredstev se je do zdaj že zbralo? To smo vprašali Ministrstvo za solidarno prihodnost, a so nam odgovorili: "Skrbnik blagajne za dolgotrajno oskrbo je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vas prijazno pozivamo, da vprašanja o podrobnostih v zvezi s prispevkom naslovite nanje."
To smo tudi storili, od ZZZS-ja pa prejeli odgovor: "S tem podatkom ne razpolagamo. Prosimo, obrnite se na Ministrstvo za solidarno prihodnost."
Na ministrstvu sicer ocenjujejo, da se bo v državno blagajno iz tega naslova letos steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov. In kdaj bodo učinki opazni? Zagotovo že letos decembra, pravijo na ministrstvu, ko bodo stanovalci v domovih za starejše začeli plačevati zgolj nastanitev in prehrano, nič več pa tudi socialnovarstvenih storitev.
