Koliko so vam trgali za storitev, ki je ni?

Ljubljana, 19. 08. 2025 20.08

Mark Vidrih
19

Ali zaposleni po novem za dolgotrajno oskrbo, ki še kar nekaj časa kot kaže ne bo zaživela, kot bi morala, vsak mesec resnično prispevamo le en odstotek naše bruto plače? Tako so sicer ves čas zagotavljali na vladi, na obračunskih listih za julijsko plačo, ki so jih zadnji zaposleni prejeli v ponedeljek, pa se je izkazalo, da so nekateri prispevali več kot znaša odstotek njihovega pogodbenega bruta. Za kaj gre in kdo v resnici šteje, koliko milijonov se je že nateklo v državno blagajno?

Julij 2025. Mesec, za katerega smo prvič plačali tudi nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Prvi so ga v žepu že pred dobrima dvema tednoma občutili upokojenci. 

"Ta znesek, prvič, ne vemo, kam gre. Dokler ne bo dejansko zagotovljena oskrba, ne vemo, ali sploh bo, kdaj bo in kdaj bomo državljani sploh lahko do tega upravičeni," pravi naša sogovornica. 

"In to z dodatnim zavarovanjem vred je petdeset evrov zame manj mesečno. Jaz bi to lahko komu drugemu dala, imam vnuke," se strinja druga. 

Namesto vnukov bo sredstva odslej prejemal Zavod za zdravstveno zavarovanje. Delavci in delodajalci bodo vsak mesec prispevali po en odstotek bruto plače, upokojenci odstotek neto pokojnine, samozaposleni in kmetje s prijavljeno dejavnostjo pa dva odstotka njihove plače. 

FOTO: Thinkstock

Vendar pozor. Če ste zaposleni in če vaš pogodbeni bruto denimo znaša dva tisoč evrov in pol, to še ne pomeni, da bo vaš prispevek za dolgotrajno oskrbo znašal 25 evrov. Vanj so namreč všteti tudi številni dodatki, v konkretnem primeru boste za dolgotrajno oskrbo plačali pet evrov več. 

Za kaj gre, smo vprašali računovodkinjo Sonjo Omerza. "V osnovi se tukaj upošteva ista osnova kot za obračun zdravstvenega prispevka, to je bistveno." 

In to je sprva presenetilo tudi nas, priznava. "Če samega zakona ne prebereš, tudi na državnih spletnih straneh je bilo moč zaslediti, da se prispevek plačuje od plače. Omenja se samo plača, ne pa celotni dohodki iz delovnega razmerja."

Koliko sredstev se je do zdaj nabralo?

In koliko sredstev se je do zdaj že zbralo? To smo vprašali Ministrstvo za solidarno prihodnost, a so nam odgovorili: "Skrbnik blagajne za dolgotrajno oskrbo je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vas prijazno pozivamo, da vprašanja o podrobnostih v zvezi s prispevkom naslovite nanje." 

To smo tudi storili, od ZZZS-ja pa prejeli odgovor: "S tem podatkom ne razpolagamo. Prosimo, obrnite se na Ministrstvo za solidarno prihodnost."

Na ministrstvu sicer ocenjujejo, da se bo v državno blagajno iz tega naslova letos steklo skoraj 260 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa približno 650 milijonov evrov. In kdaj bodo učinki opazni? Zagotovo že letos decembra, pravijo na ministrstvu, ko bodo stanovalci v domovih za starejše začeli plačevati zgolj nastanitev in prehrano, nič več pa tudi socialnovarstvenih storitev.

spaceair
19. 08. 2025 20.53
Srčno upam da Janša to ukine.. njega bom volil,pa je kako je.. ker nekaj plačevati da država ima človek pa nič.. je pač groza
0 0
Janez Novak 13
19. 08. 2025 20.53
+1
"Koliko so vam trgali za storitev, ki je ni?" Povej koliko si plačal za DO in povem ti višino tvoje plače.
1 0
krmeki
19. 08. 2025 20.52
+1
To, da gre v odstotku od plače je največji nateg. V SLO se ne splača delati, ker na koncu meseca dobiš manj kot nekdo ki ne dela
1 0
Bolfenk2
19. 08. 2025 20.50
+4
Denar bo nori Golob tako poslal v Ukraino po diktatu Nata, pomoči potrebni ga nikoli ne bodo videli. Golobnjak nam je že prvi mesec vladanja najprej povišal davek na plače, potem uvedel obvezno prisilno dopolnilno zavarovanje, sedaj pa še ta prispevek. Torej nam je golobnjak konkretno znižal plače v svojem mandatu. To pa še ni vse. S podpiranjem vojne v Ukraini so nam povzročili konkretno inflacijo. Naš standard je sedaj res bistveno nižji kot je bil pred golobnjakom. Plešite.
4 0
Castrum
19. 08. 2025 20.50
+2
Bo ohcet. Rabita dnar ...ane?
3 1
ježevka123
19. 08. 2025 20.49
+2
Pobiranje državljanom denar za meglo. To je možno samo pri nas z vladajočo vlado dr. Roberta Goloba.
2 0
1butnskala
19. 08. 2025 20.46
+3
Je pac treba naplnit blagajno za plače v zdravstvu
4 1
tavbix
19. 08. 2025 20.45
+5
Država pobere preveč denarja. Ampak če bi bil ustrezno in transparentno porabljen, se ne bi nihče pritoževal. Tako pa kradejo vedno bolj, mi ki plačujemo te davke pa moramo, kot je npr. praksa v zdravstvu, že plačane storitve še enkrat plačati, da pridemo kolikor toliko pravočasno do njih. Mafija vodi Slovenijo in to se z osamosvojitvijo na boljr ni spremenilo, kvečjemu na slabše. Vsaj za delovni razred. Pika.
6 1
St. Gallen
19. 08. 2025 20.45
+0
V Svici je vecji red, tega ziher nebi naredili
4 4
SDS_je_poden
19. 08. 2025 20.48
+0
Povej, koliko stanejo domovi za ostarele? Pa zobarji?
1 1
samastur
19. 08. 2025 20.42
+4
Dobro nas krade ta vlada... Kdaj bo konec striženja? Sem pa vesel, da je članek tokrat tudi na 24 ur, ker običajno deluje portal nekoliko bolj naklonjen trenutni oblasti.
7 3
lcePower
19. 08. 2025 20.41
+4
Naslednja vlada bo vse skodljive zakone te vlade razveljavila prvi dan po prevzemu oblasti
8 4
Bananistanec
19. 08. 2025 20.48
+0
Bo potrebovala kaj več kot en dan
1 1
SDS_je_poden
19. 08. 2025 20.48
+0
Če ciljaš na Jufko, je velika verjetnost, da tega filma ne boš videl.
1 1
Bolfenk2
19. 08. 2025 20.50
+1
Lahko le upamo da bo res tako.
1 0
Con-vid 1984
19. 08. 2025 20.41
-1
To ste izvolile ovce, skupaj s kontrolirano opozicijo.
3 4
SamoPovemMojeMnenje
19. 08. 2025 20.39
+3
jahaha kradejo nam kot srake in ovčke ševedno ptička lovijo 🤣😂
4 1
Groucho Marx
19. 08. 2025 20.39
+7
Naslednja vlada bo ukinila presežna ministrstva.
8 1
Julijann
19. 08. 2025 20.30
+8
Ja 1% in še 1%, ker sem sam svoj šef. Torej skupaj 2%!
9 1
