Koliko so vam trgali za storitev, ki je ni?

Julij 2025. Mesec, za katerega smo prvič plačali tudi nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Prvi so ga v žepu že pred dobrima dvema tednoma občutili upokojenci.

"Ta znesek, prvič, ne vemo, kam gre. Dokler ne bo dejansko zagotovljena oskrba, ne vemo, ali sploh bo, kdaj bo in kdaj bomo državljani sploh lahko do tega upravičeni," pravi naša sogovornica.

"In to z dodatnim zavarovanjem vred je petdeset evrov zame manj mesečno. Jaz bi to lahko komu drugemu dala, imam vnuke," se strinja druga.

Namesto vnukov bo sredstva odslej prejemal Zavod za zdravstveno zavarovanje. Delavci in delodajalci bodo vsak mesec prispevali po en odstotek bruto plače, upokojenci odstotek neto pokojnine, samozaposleni in kmetje s prijavljeno dejavnostjo pa dva odstotka njihove plače.