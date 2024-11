Nejc Šimenko z razvojem Medicofit klinike pacientom omogoča dostop do najsodobnejše tehnologije v fizioterapiji

Obiskali smo Medicofit kliniko, uspešno slovensko zasebno zdravstveno podjetje, ki ima sedež v Ljubljani in postaja mednarodno prepoznavni center za celostno neoperativno rehabilitacijo ortopedskih poškodb in bolezni.

Klinika Medicofit je ena izmed najuspešnejših zgodb razvoja zasebnega zdravstva Slovenje in dokaz, da na domačih tleh v Sloveniji lahko razvijemo globalno prebojne koncepte za specializirano zdravljenje, ki so zanimivi za paciente iz najrazvitejših delov EU ne zaradi cenovne dostopnosti, temveč zaradi kakovosti zdravstvene storitve. Nejc Šimenko, izvršni direktor Medicofit klinike, nam je podrobneje predstavil delovanje podjetja in z nami prvič delil zanimive informacije o viziji podjetja in prihodnosti razvoja Medicofit klinike.

Zelo uspešno razvijate svojo vizijo za prihodnost. Kakšno je poslanstvo Medicofit klinike ? Začel bi z opisom aktualnih izzivov v slovenski fizioterapiji, ki pogosto onemogočajo kakovostno rehabilitacijo pacientov. V Sloveniji fizioterapijo še vedno zaznamuje močna prisotnost javne zdravstvene mreže, ki se prepleta z ozko usmerjenimi zasebnimi interesi manjših izvajalcev. V obeh sistemih pogosto primanjkuje resničnih investiciji v najnovejšo tehnologijo, razvoj usmerjen v kakovost zdravstvenih storitev in vključevanje novih, znanstveno podprtih smernic fizioterapije v klinično prakso. Medicofit klinika je bila ustanovljena z jasno vizijo razvoja naprednega fizioterapevtskega zdravljenja. V naše delo vključujemo najnovejša klinična spoznanja in napredne instrumentalne tehnologije, ki omogočajo učinkovito obvladovanje bolečin in zmanjševanje vnetij. Naše poslanstvo je zagotavljati napredno rehabilitacijo ortopedskih poškodb in degenerativnih obolenj ter obenem omogočati dostopno zasebno zdravstvo. Ne verjamemo v elitizem zasebnega zdravstva – prepričani smo, da mora biti zdravstvena oskrba dostopna čim širši populaciji. Prav zato si prizadevamo omogočiti dostop do najnaprednejših oblik fizioterapevtskega zdravljenja čim večjemu številu pacientov.

Kako se razlikujete od preostalih ponudnikov fizioterapije in kako se vaše poslanstvo odraža v delu vašega osebja? Ob ustanovitvi klinike smo opazili resno težavo v panogi – razširjenost prekarnega dela in nizko stopnjo zaposlitvene varnosti za fizioterapevte. Ta izziv se žal tudi danes, še naprej stopnjuje. Zato smo od samega začetka našim fizioterapevtom ponudili visoko institucionalno varnost prek zaposlitev za nedoločen čas, dostop do brezplačnih mednarodnih izobraževanj, pripravništev in individualnih strokovnih usposabljanj. Ustvarjanje varnih delovnih pogojev in podpornega okolja za razvoj strokovnih veščin je bilo ključno za uresničitev naše vizije. V večini zasebnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji prevladuje praksa sodelovanja s pogodbenimi izvajalci in podizvajalci, kar pogosto vodi v pomanjkanje stalnih ekip z rednimi zaposlitvami. Takšna ureditev zmanjšuje možnosti za razvoj zdrave, enotne kulture, ki bi temeljila na skupnem interesu za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe. Verjamemo, da je trdna in predana ekipa temelj vsake vrhunske zdravstvene ustanove, zato se v Medicofit kliniki zavezujemo k dolgoročni podpori in strokovni rasti naših strokovnjakov. Naše osebje odlikujejo odlično medsebojno sodelovanje, visoka raven kolegialnosti, zavezanost k skupni viziji ter zaupanje v vodstvo. V takšnem spodbudnem delovnem okolju lahko dejansko gradimo na strokovni odličnosti in zagotavljamo pacientom najvišjo raven storitev. Verjamemo, da brez redne, stalne ekipe in podpornega delovnega okolja to preprosto ni mogoče.

Napovedana je dodatna regulacija javne in zasebne zdravstvene mreže. Kako na nov predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti gledate vi? Napovedana dodatna regulacija javne in zasebne zdravstvene mreže je dobrodošla, saj verjamemo, da je jasna ločitev med javnimi in zasebnimi zdravstvenimi storitvami ključna za ohranjanje kakovosti, transparentnosti in strokovnosti. Nov predlog zakona, ki dodatno razmejuje zdravstvo, z vidika fizioterapije močno podpiramo, saj že od ustanovitve klinike strogo spoštujemo to ločnico. Pri samoplačniških zdravstvenih storitvah se zavzemamo za visoke standarde kakovosti in vrednosti za pacienta. Verjamemo, da samoplačniških storitev ne moremo ponujati kot dodatne, popoldanske storitve, temveč izključno kot celostno in profesionalno obravnavo , ki pacientom zagotavlja visoko dodano vrednost in najvišjo stopnjo strokovnosti. V kliniki Medicofit se zavzemamo za pristop, ki temelji na sodobnih, znanstveno podprtih metodah , lastnih raziskavah, izobraževanjih v tujini in uspešnih praksah specialistične fizioterapije. Zavedamo se, da morajo pacienti, ki izberejo samoplačniške storitve, občutiti bistveno razliko v obravnavi, ki se izraža skozi napredne metode zdravljenja, prilagojene njihove specifičnim potrebam. Za razliko od številnih konkurenčnih praks, kjer je obravnava pogosto generična, se v Medicofit kliniki osredotočamo na individualiziran pristop in najvišjo raven strokovnosti. ''Verjamemo, da je odgovornost vsakega izvajalca zdravstvenih storitev, da pacientom nudi več kot zgolj osnovno storitev – gre za vzpostavitev standardov, kjer je pacient na prvem mestu, obravnava pa izpolnjuje najvišja strokovna merila'', nam pove Nejc Šimenko. Takšna ločitev med javnim in zasebnim sektorjem lahko pacientom omogoči boljšo in preglednejšo izbiro storitev, ki resnično prinašajo dodano vrednost in odgovorno usmerjenost k trajnostnemu izboljšanju zdravja.

Klinika Medicofit je v Sloveniji že prepoznana po visoki strokovnosti. Katere vrednote postavljate na prvo mesto pri obravnavi vaših pacientov in kako jih vključujete v vaš pristop do zdravljenja? V naši ekipi sledimo petim ključnim vrednotam, med katerimi bi posebej izpostavil vrednoto "korak dlje." Ta vrednota je postala srce naše organizacijske kulture in pomembno prispeva k razvoju naše miselnosti, kjer so stalne izboljšave in nadgradnje fizioterapevtskih storitev del naše vsakodnevne prakse. Vsak teden organiziramo dve interni strokovni konferenci, kjer člani ekipe predstavljajo najnovejše klinične študije in lastne uspešne primere. S tem skrbimo za kroženje znanja med strokovnjaki in se oddaljujemo od tradicionalnega slovenskega individualizma v strokovnem delu, ki pogosto zavira razvoj napredne stroke. Trdno verjamemo v ekipno delo v zdravstvu in hitro učenje iz klinične prakse fizioterapije. V letu 2023 smo prvič povabili mednarodno priznanega strokovnjaka s področja ne-operativne rehabilitacije degenerativnih sprememb kolčnega sklepa. Izobraževanje je bilo namenjeno izključno našim članom, ki so pridobili znanje o nekaterih najbolj uspešnih metodah rehabilitacije kolka na svetu. Pri iskanju in izbiri izobraževanj se izogibamo redistribuciji komercialnega znanja in hitrim webinar vsebinam; učimo se od najboljših svetovnih strokovnjakov s področja fizioterapije in kineziologije . Naša ekipa to izjemno ceni.

V letu 2024 bomo izvedli še eno mednarodno specializirano šolanje, tokrat s poudarkom na rehabilitaciji hrbtenice. Za našo ekipo smo pripravili tudi posebno presenečenje – vabljeno predavanje dr. Toma Crossa, ki bo predstavil revolucionarni protokol rehabilitacije za poškodbe vezi kolena, Cross Bracing Protocol za neoperativno rehabilitacijo sprednje križne vezi (ACL). Takšni izjemni pristopi zagotavljajo našim fizioterapevtom dostop do svetovnih metod in tehnik, ki so v vrhu strokovne uspešnosti. Kot lahko vidite, vrednoto "korak dlje" resnično postavljamo v središče razvoja klinike Medicofit. V Sloveniji smo znotraj panoge fizioterapije prvi uvedli pristop, kjer obsežno vlagamo v najsodobnejšo tehnologijo in vrhunski razvoj znanja. Za področje fizioterapije so takšne investicije redkost, vendar smo prepričani, da so nujne za zagotavljanje najvišje kakovosti obravnave. Glede na to, da je veliko fizioterapevtov še vedno vezanih na manjše individualne prakse, pričakujemo, da bomo z vidika kakovosti zdravljenja še naprej krepili svojo konkurenčno prednost. Nejc Šimenko pravi, ''Naš cilj je bil vedno pacientom ponuditi najvišjo kakovost fizioterapije in našim fizioterapevtom zagotoviti priložnosti za razvoj strokovnega potenciala''. Vaši pacienti večkrat izpostavijo prijetno izkušnjo ob obisku vaše klinike. Kako pristopate k zagotavljanju kakovostne izkušnje pacientov, od trenutka, ko vstopijo v vašo kliniko, do zaključka zdravljenja? Res je. Smo najbolje ocenjena fizioterapija v Sloveniji, naši pacienti pa so izjemno zadovoljni z našimi storitvami. Celotna ekipa vlaga veliko truda ne le v strokovno plat fizioterapije, temveč tudi v gostoljubnost in celovito podporo pacientom. Imamo res izjemne člane ekipe, za kar sem vsak dan znova hvaležen. Naš pristop temelji na postavitvi delovne fizioterapevtske diagnoze. To vključuje analizo zdravstvene dokumentacije, izvedbo fizioterapevtskih testov in meritev, s katerimi pacientu določimo objektivne smernice obravnave in specifične cilje zdravljenja, temelječe na znanstvenih dokazih in ugotovljenih funkcionalnih deficitih. Glavni cilj fizioterapije je vedno v čim večji meri povrniti funkcionalnost pacienta. Če pacient nima naprednega kroničnega stanja, cilje usmerimo v povrnitev polne gibalne funkcije. Pri pacientih z obsežnimi degenerativnimi spremembami in kroničnimi simptomi pa se osredotočamo na obvladovanje simptomov in čim večjo obnovo funkcionalnosti. Fizioterapija je kompleksno področje, ki se nenehno razvija in mora temeljiti na najnovejših znanstvenih spoznanjih. Naš pristop združuje znanstveno dokazane metode z natančnim spremljanjem posameznika, kar nam omogoča učinkovito delovanje na področju rehabilitacije. Naši pacienti, ki cenijo strokovnost, celovito obravnavo in urejenost zdravstvenih postopkov, so izjemno zadovoljni z našimi storitvami, saj vedo, da z nami dobijo dolgotrajne in kakovostne rezultate. Nejc Šimenko zelo jasno pove kdo so ciljni pacienti Medicofit klinike, ''Razumemo, da naše storitve morda niso primerne za tiste, ki iščejo hitre in čudežne rešitve ali verjamejo v psevdoznanstvene pristope. Naša predanost temelji na zagotavljanju trajnih izboljšav in dolgotrajnih rezultatov, zato so naši ciljni pacienti tisti, ki želijo v svojem zdravljenju zanesljivost, strokovnost in dolgoročne koristi.''

Kako vidite prihodnost Klinike Medicofit čez pet ali deset let? Katere cilje si želite doseči? Razvoj klinike Medicofit poteka zelo hitro, veliko hitreje, kot smo si predstavljali ob ustanovitvi podjetja. Za boljšo predstavo: leta 2021 smo v enem letu izvedli toliko terapij, kot jih zdaj izvedemo v 14 dneh. V letošnjem letu bomo izvedli več kot 40.000 terapij za obravnavo ortopedskih poškodb in obolenj. Naša glavna usmeritev je ostati specializirana klinika za rehabilitacijo ortopedskih stanj. Ne verjamemo v holistične klinike, ki vključujejo številne zunanje izvajalce za različna medicinska področja. Specializacija in globoko razumevanje specifičnosti stroke sta nujna za učinkovito obravnavo kompleksnih ortopedskih težav, s katerimi se srečujejo naši pacienti. Fizioterapija ni področje, ki bi ga lahko preprosto vključili v širši, splošni koncept. To napako danes že ''drago plačujejo'' številni pacienti, ki izbirajo primarno napotnico za fizioterapijo in holistične klinike, dejansko pa imajo resne ortopedske okvare. V kliniko prihajajo pacienti, ki so že imeli neuspešno obravnavo v tovrstnih ustanovah, zato jim svetujemo, naj se raje obrnejo na specializirane ustanove za specifične zdravstvene težave. Če si strokovnjak za vse, nisi strokovnjak za nič. pove Nejc Šimenko. V prihodnjih petih letih načrtujemo širitev prisotnosti klinike Medicofit po regijah, zlasti na Štajersko in Primorsko. Verjamemo, da del naše vizije, ki gradi dostopno zdravstvo, vključuje tudi element nacionalne dostopnosti naših storitev. Danes ima osrednjeslovenska regija bistveno boljši dostop do naših storitev, zato menimo, da je naša moralna odgovornost poskrbeti za širšo dostopnost. Moralna zavezanost v razvoju zasebnega zdravstva mora temeljiti na največji možni koristnosti za paciente.

