Nejevoljni še tisti redki izvajalci, ki sploh zavihajo rokave

Prav zaradi zagotavljanja varnosti so na občini na lastno odgovornost z deli nadaljevali, podlaga za izplačilo nadaljnjih sredstev, ki jih država sicer ima na voljo, pa so v več različnih korakih potrjene projektne oz. investicijske dokumentacije, ki morajo med drugim dobiti tudi zeleno luč pri državni tehnični pisarni. Ob tem županja priznava, da imajo tudi na občini kadrovsko stisko za urejanje potrebne dokumentacije, primernih kadrov pa tudi sicer na trgu primanjkuje.

"Glede na to, da je bila Črna najbolj poškodovana občina, je ta znesek absolutno premalo za dela, ki bodo zagotavljala normalno prevoznost cest in varnost za ljudi," je, kot že večkrat doslej, tudi na današnji novinarski konferenci podčrtala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak .

Kot je danes dejala županja, glede na obljube ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka pričakuje, da bodo sredstva za opravljena dela na občini prejeli najkasneje do 15. decembra letos. V enakem položaju so se po njenih podatkih znašli tudi v sosednjih občinah Mežica in Prevalje.

Županja je ob tem ocenila, da so v dobrem letu dni v občini, ki ima več kot 300 kilometrov občinskih cest, v okviru sanacije po ujmi opravili ogromno dela. Sanacijska sredstva so namenili za obnove in ureditve več cestnih odsekov in drugih javnih površin, sanacije objektov, škarp in plazov, postavitve zaščitnih ograj, odvoze naplavin in materiala ter drugo. Poudarila je, da je država veliko opravila tudi na vodotokih, prav tako intenzivno potekajo dela na državni cesti Mežica-Črna.

Po preliminarni oceni je bila škoda v črnjanski občini po lanskih ujmah ocenjena na okoli 200 milijonov evrov, a se je kasneje pokazalo, da ne bo tako visoka. Županja zdaj ocenjuje, da je dejanska škoda nižja in da bi nekje od 50 do 60 milijonov evrov zadoščalo za to, da bi lahko rekli, da so "Črno sanirali do te mere, da je odporna, da je trajnostna in da zagotavlja varnost naših ljudi in obiskovalcev".

Spomnila je, da so v Črni lani imeli poplave julija in avgusta, pa tudi julija letos in da se tudi po poplavni obnovi kažejo dodatna dela, ki jih je treba ustrezno financirati. Za zdaj ocenjuje, da je v občini opravljena četrtina potrebne sanacije. Cilj županje je, da bi se popoplavna sanacija končala do leta 2026.