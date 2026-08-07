Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?

Ljubljana, 07. 08. 2026 19.44 pred dvema dnevoma 4 min branja 27

Avtor:
Svet na Kanalu A
Jedrska elektrarna Krško

Jedrska elektrarna Krško že deluje na 80 odstotkih. Če temperatura reke doseže trenutno dovoljeno mejo 28 stopinj Celzija za izpust hladilne vode, bi elektrarna proizvodnjo zmanjševala po fazah, po potrebi pa bi jo lahko tudi ustavila. Upravljavec je slovenski jedrski upravi predlagal začasno zvišanje dovoljene temperature Save na 30 stopinj Celzija, saj meni, da gre predvsem za vprašanje zanesljive oskrbe z električno energijo, ne pa varnosti reaktorja.

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Tomaž Žagar o stanju nuklearke
    08:07
    Iz SVETA: Tomaž Žagar o stanju nuklearke
  • Iz 24UR: Energetske težave po več evropskih državah
    02:14
    Iz 24UR: Energetske težave po več evropskih državah

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Tomaž Žagar je v oddaji Svet na Kanalu A sprva zagotovil, da je elektrike dovolj in da oskrba odjemalcev ni ogrožena. "Vedeti moramo, da imamo trenutno majhno porabo energije in električne energije. Tudi preko prenosnih zmogljivosti jo lahko dobimo dovolj."

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Bobo

Poudaril je, da se trenutno osredotočajo na stabilnost prenosnega sistema. Za stabilno delovanje tega sistema v Sloveniji je pomembna tudi stabilnost omrežja, ki pa je v teh trenutnih razmerah bistvena. "Ključno je, da Jedrska elektrarna Krško deluje."

"Ni pomembno, s kakšno močjo deluje, pomembno je, da deluje in da se njen generator, po domače povedano, vrti ter zagotavlja stalno frekvenco, ki omogoča tudi uvoz in izvoz elektrike," je dodal.

Trenutno deluje na 80 odstotkih, kot smo poročali, v drugi fazi bi se moč zmanjšala še za 15 odstotkov, ko pa pride nekaj nad 50 odstotkov, je konec delovanja, je pojasnil.

Vlada odločila, da mora jedrska elektrarna delovati z zmanjšano močjo

Pri tem morajo biti upoštevane tudi vse tehnične in okoljske omejitve za varno obratovanje, je dodal. Ukrep pa so sprejeli ravno zato, da lahko jedrska elektrarna zmanjša moč, deluje na manjši moči in da ne pride prehitro do situacij, ko bi bilo treba elektrarno zaustaviti.

Tudi visoke poletne temperature in segrevanje rek prinašajo nove izzive za energetske objekte. V primeru NEK pa vprašanje previsoke temperature vode v reki Savi ni povezano z varnostjo same elektrarne, temveč predvsem z njenim vplivom na okolje.

Preberi še Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja, krška nuklearka zmanjšuje moč

Ko se temperatura reke zaradi vročega vremena približa okoljskim omejitvam, mora elektrarna prilagoditi svoje delovanje. Ključni cilj je preprečiti, da bi dodatna toplota, ki jo elektrarna oddaja v reko, preveč vplivala na vodni ekosistem, je razložil Žagar.

Varnost delovanja elektrarne pri tem ni ogrožena. Temperatura vstopne vode, pri kateri bi morali zaradi previsoke temperature začasno zaustaviti delovanje, je precej višja od trenutnih vrednosti. Ta meja presega 28 stopinj Celzija, medtem ko je bila trenutna temperatura vstopne vode okoli 25 stopinj Celzija. Glede na velikost sistema in razpoložljive vodne zaloge je elektrarna zato še vedno precej oddaljena od varnostne omejitve.

"Omejitev je predvsem okoljska, ker okolja ne želimo in ne smemo preveč obremeniti z odpadno toploto. Meja je postavljena tako, da temperatura reke Save pod točko popolnega premešanja, to je pri prelivnih poljih elektrarne Brežice, ne sme preseči 28 stopinj Celzija," je dodal.

Zakaj ne moremo vsega preprosto izklopiti?

En razlog je uvozna odvisnost, kar posledično pomeni tudi višjo ceno, uvožena elektrika pa je trenutno dražja. "Učinek zmanjšanja moči za 20 odstotkov pomeni, da danes uvažamo približno 20 odstotkov več elektrike kot včeraj. To se nekoliko pozna na dnevnih trgih."

A za končne odjemalce, gospodinjstva, je dodal, to ne pomeni nič. "Imamo tako ali tako sklenjene pogodbe za celo leto naprej, tako da to ni bistvenega pomena."

Pomembna pa je stabilnost omrežja v celotni regiji, je ob tem opozoril. Danes imamo krizne razmere ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. "Na Madžarskem, v Romuniji in Franciji so se elektrarne ustavljale. Ne zaradi temperature, ampak zaradi prenizkega nivoja Donave. Črpalke niso dosegle vode in elektrarne so se morale ustaviti zaradi varnosti."

Ugasnjena jedrska elektrarna na Madržarskem
Ugasnjena jedrska elektrarna na Madržarskem
FOTO: Profimedia

In kot je še enkrat zagotovil, NEK bo delovala na 80 odstotkih, kolikor bo mogoče. "Če bo treba zaradi okoljskih omejitev moč zmanjšati, pa o tem ne bi špekuliral."

Poudaril je, da je odlok o nižji stopnji tveganja začasen ukrep, ki ga ponavljajo vsak teden. "Na prvem mestu pa je, da bodo vsi Slovenci imeli dovolj elektrike. Elektrike bo dovolj in tukaj ni nobene bojazni, da bi prišlo do blackoutov, kot smo jih videli v Španiji."

Končna rešitev? Jedrska elektrarna, neodvisna od reke Save

V prihodnosti bo verjetno treba več pozornosti nameniti temu vprašanju. "V stroki te zadeve spremljamo že več let. Jedrska elektrarna Krško je nadgrajevala svoje sisteme za hlajenje že od leta 1980, ko je bila prvič vključena. Tako na varnostni kot energetski strani ima danes več hladilnih stolpov kot v prvih letih," je pojasnil Žagar.

"Končna rešitev pa je zgraditi jedrsko elektrarno, ki ne bo odvisna od reke Save in bo še bolj neodvisna od vremenskih razmer," je zaključil.

nek elektrika energija
24ur.com Smo res na pragu zaprtja termoelektrarne v Šoštanju?
24ur.com Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja, krška nuklearka zmanjšuje moč
24ur.com Omejitve za varčevanje z energijo: ali lahko 'toplo vodo zapre' tudi Slovenija?
24ur.com 'Vsi reaktorji v černobilski elektrarni so ustavljeni, zato ni tveganja, da bi se jedro talilo'
24ur.com NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek
24ur.com 'Kurilnega olja bo dovolj'
24ur.com Začasno izklopili Teš iz omrežja
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Francisek99
08. 08. 2026 14.52
Le kaj tudi tisti ki so slepi bi videli koliko je vredna elektrika, ki jo proizvedejo male sončne elektrarne.
Odgovori
0 0
zrela hruška
08. 08. 2026 12.13
le kaj? el.avtom.bi začeli ljudje panično prodajati? 🤣🤣 kdo se kupi rabljen akumulator? 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
08. 08. 2026 10.14
Rokololo Prejšnja je bila 3 mesece.
Odgovori
0 0
Komentator aligator
07. 08. 2026 21.48
Bomo hladili na nafto.😄
Odgovori
+2
2 0
buco_konj
07. 08. 2026 21.30
popolnoma nic, kot med remontom ne
Odgovori
+2
2 0
proofreader
07. 08. 2026 21.16
Imam srečo, da nisem kupil avta na elektriko.
Odgovori
+3
4 1
Minifa
07. 08. 2026 21.13
Boste kaj napisali o Slovenskem lastniškem deležu v elektrarni UGLJEVIK in ostalih kdo kasira..in zakaj to ni prikazano na proizvodnji in prevzemu ELESA..A je to tud Golob pobasal v svoj žep..Gre saj za toliko energije kot porabi 200 000 gospodinjstev..
Odgovori
+6
6 0
hipi007
07. 08. 2026 21.05
To je pa fajn promocija za elektro avtomobile. Kar strasite se naprej
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
07. 08. 2026 20.56
Golob bo spet kasiral in prodajalci kuponov
Odgovori
-3
1 4
kakorkoliže
07. 08. 2026 20.52
Kaj strašite folk s to jedrsko elektrarno. Zalaufajte premog v Tešu pa boste lahko štrom še izvažali. Aja to se ne da, ker so kuponi predragi.
Odgovori
-2
1 3
daiči
07. 08. 2026 20.42
Ka bi se zgodil? Ja u 3 dneh nebi blo nobenga beč agregat-generatorja na zalog. Spomnte se wc paperja pa kvasa.
Odgovori
+1
2 1
daiči
07. 08. 2026 20.43
No ja aliexpres bi imu še kšn noname šrot na zaloh, tak k 2 ure skp laufa pol se pa pregreje.
Odgovori
-1
1 2
Brus1234
07. 08. 2026 20.25
Prodam par ton kuhanih postrvi!! Ponudbe pod "Krško 2026"
Odgovori
+0
2 2
rs42
07. 08. 2026 20.21
Zanimivo, spet smo samo mi nekaj posebnega.
Odgovori
+6
6 0
manucao
07. 08. 2026 20.19
Bo Golob našel rešitev.
Odgovori
-1
3 4
proofreader
07. 08. 2026 20.11
Bomo pa od Hrvatov kupovali njihovo polovico.
Odgovori
+6
6 0
Vakalunga
07. 08. 2026 20.07
NIČ, se ne bi zgodilo zalavfamo TEŠ 6 in Blok 5 pa imamo 4 x toliko kot od tega zastarelega PISKRA..
Odgovori
-1
6 7
Vakalunga
07. 08. 2026 20.10
IZ Šoštanja lahko dobimo več kot dajo vsi ostali subjekte sedaj..v SLOVENIJI..))= Zato pamet v glavo samo, kaj ko v Sloveniji v glavah za pamet ni prostora..
Odgovori
+4
7 3
proofreader
07. 08. 2026 20.10
TEŠ je pokvarjen.
Odgovori
-1
4 5
Vakalunga
07. 08. 2026 20.12
Je bil, bil namerno pokvarjen..
Odgovori
+2
4 2
Oblastljudstvu
07. 08. 2026 20.22
Nimaš pojma
Odgovori
-1
2 3
Vakalunga
07. 08. 2026 21.00
Za slabih 300 MW iz Krškega te skrbi, ko ŠOŠTANJ zmore 1.2 GW, poleg tega pa ti strokovnjaki jedrski lobi 45. let ni najdu lokacije niti mesta niti približno lokacije za odlagališče VRO odpadkov nimajo niti kinte za ta projekt najbolj tragično pa je, da se s sosedi Hrvati niso 45 let dogovorili da pridejo po svoj del svinjarije VRO ODPADKE, LAHKO PA JIH ITI VZAMEŠ KILOGRAM, golob 100 ostali navdušenci za NEK 2 pa ostalo..
Odgovori
+3
3 0
Maček
07. 08. 2026 20.05
Ammm... No, kje ste zdej vsi tisti, ki trdite, da je elektrike poleti viška... ...Ali pač...
Odgovori
+9
9 0
OmniLiberalec42
08. 08. 2026 09.57
Mislm dejstvo je da je povprečna poraba elektrike na gospodinjstvo manjša hahah, če ne drugega zaradi dopustov. Potem imamo pa še dejavnike kot so daljši dnevi torej manj časa luči gorijo, ogrevat ni treba tako da raznih grelnikov in radiatorjev ne uporabljamo.. v bistvu se na vseh področjih tako ali drugače manj porablja, razen seveda na hlajenju oz. klimi.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
07. 08. 2026 20.01
Ampak zanimivo ... noben ne bo s qrcom mrdnil, da bi zdaj, ko imajo zlate šanse, vso mehanizacijo preselili na reke, vsaj na pomembne dele. NEK pa naj v celoti ustavijo, vodo izčrpajo in poglobijo za najmanj 1x ... Če kdaj, bodo prav zdaj imeli najmanj stroškov. Par močnih buldožerjev, par velikh bagrov, veliko tovornjakov, pa naj začnejo voziti to sprano kamenje v gramoz na kup, pa ga bodo z leti lepo zamleli ...
Odgovori
+0
2 2
MasteRbee
07. 08. 2026 19.59
In kaj ti pomaga potem še en blok?
Odgovori
-4
1 5
rokololo
07. 08. 2026 19.56
Vlada je na moru. Predivno.
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897