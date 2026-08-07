Kaj bi se zgodilo, če pride do ustavitve NEK?

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Tomaž Žagar je v oddaji Svet na Kanalu A sprva zagotovil, da je elektrike dovolj in da oskrba odjemalcev ni ogrožena. "Vedeti moramo, da imamo trenutno majhno porabo energije in električne energije. Tudi preko prenosnih zmogljivosti jo lahko dobimo dovolj."

Jedrska elektrarna Krško FOTO: Bobo

Poudaril je, da se trenutno osredotočajo na stabilnost prenosnega sistema. Za stabilno delovanje tega sistema v Sloveniji je pomembna tudi stabilnost omrežja, ki pa je v teh trenutnih razmerah bistvena. "Ključno je, da Jedrska elektrarna Krško deluje." "Ni pomembno, s kakšno močjo deluje, pomembno je, da deluje in da se njen generator, po domače povedano, vrti ter zagotavlja stalno frekvenco, ki omogoča tudi uvoz in izvoz elektrike," je dodal. Trenutno deluje na 80 odstotkih, kot smo poročali, v drugi fazi bi se moč zmanjšala še za 15 odstotkov, ko pa pride nekaj nad 50 odstotkov, je konec delovanja, je pojasnil.

Vlada odločila, da mora jedrska elektrarna delovati z zmanjšano močjo

Pri tem morajo biti upoštevane tudi vse tehnične in okoljske omejitve za varno obratovanje, je dodal. Ukrep pa so sprejeli ravno zato, da lahko jedrska elektrarna zmanjša moč, deluje na manjši moči in da ne pride prehitro do situacij, ko bi bilo treba elektrarno zaustaviti. Tudi visoke poletne temperature in segrevanje rek prinašajo nove izzive za energetske objekte. V primeru NEK pa vprašanje previsoke temperature vode v reki Savi ni povezano z varnostjo same elektrarne, temveč predvsem z njenim vplivom na okolje.

Ko se temperatura reke zaradi vročega vremena približa okoljskim omejitvam, mora elektrarna prilagoditi svoje delovanje. Ključni cilj je preprečiti, da bi dodatna toplota, ki jo elektrarna oddaja v reko, preveč vplivala na vodni ekosistem, je razložil Žagar. Varnost delovanja elektrarne pri tem ni ogrožena. Temperatura vstopne vode, pri kateri bi morali zaradi previsoke temperature začasno zaustaviti delovanje, je precej višja od trenutnih vrednosti. Ta meja presega 28 stopinj Celzija, medtem ko je bila trenutna temperatura vstopne vode okoli 25 stopinj Celzija. Glede na velikost sistema in razpoložljive vodne zaloge je elektrarna zato še vedno precej oddaljena od varnostne omejitve. "Omejitev je predvsem okoljska, ker okolja ne želimo in ne smemo preveč obremeniti z odpadno toploto. Meja je postavljena tako, da temperatura reke Save pod točko popolnega premešanja, to je pri prelivnih poljih elektrarne Brežice, ne sme preseči 28 stopinj Celzija," je dodal.

Zakaj ne moremo vsega preprosto izklopiti?

En razlog je uvozna odvisnost, kar posledično pomeni tudi višjo ceno, uvožena elektrika pa je trenutno dražja. "Učinek zmanjšanja moči za 20 odstotkov pomeni, da danes uvažamo približno 20 odstotkov več elektrike kot včeraj. To se nekoliko pozna na dnevnih trgih." A za končne odjemalce, gospodinjstva, je dodal, to ne pomeni nič. "Imamo tako ali tako sklenjene pogodbe za celo leto naprej, tako da to ni bistvenega pomena." Pomembna pa je stabilnost omrežja v celotni regiji, je ob tem opozoril. Danes imamo krizne razmere ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod. "Na Madžarskem, v Romuniji in Franciji so se elektrarne ustavljale. Ne zaradi temperature, ampak zaradi prenizkega nivoja Donave. Črpalke niso dosegle vode in elektrarne so se morale ustaviti zaradi varnosti."

Ugasnjena jedrska elektrarna na Madržarskem FOTO: Profimedia

In kot je še enkrat zagotovil, NEK bo delovala na 80 odstotkih, kolikor bo mogoče. "Če bo treba zaradi okoljskih omejitev moč zmanjšati, pa o tem ne bi špekuliral." Poudaril je, da je odlok o nižji stopnji tveganja začasen ukrep, ki ga ponavljajo vsak teden. "Na prvem mestu pa je, da bodo vsi Slovenci imeli dovolj elektrike. Elektrike bo dovolj in tukaj ni nobene bojazni, da bi prišlo do blackoutov, kot smo jih videli v Španiji."

Končna rešitev? Jedrska elektrarna, neodvisna od reke Save