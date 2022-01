Nekaj parov moških čevljev, ki jih je dobro vredno imeti v svoji garderobi

Star slovenski pregovor, ki ga verjetno zares vsi poznamo, pravi, da obleka naredi človeka. In, tako kot večina ljudskih modrosti, vsaj delno drži, saj pogosto prav obleka naredi dober ali slab prvi vtis na sočloveka. Žal pa prepogosto pozabljamo, da je del obleke tudi obutev. Zato je sila pomembno, da so tudi moški čevlji usklajeni z obleko. Ampak katere moške čevlje potrebujem, boste zdaj vprašali. No brez skrbi, prav zato smo za vas pripravili nekaj uporabnih nasvetov glede moških čevljev, ki jih enostavno morate vedno imeti v svoji garderobi ter par namigov glede njihove nege.

Med najbolj priljubljene in uporabne moške čevlje, ki se izvrstno podajo na vse obleke in za vse priložnosti so gležnjarji. Ne glede na to ali so lakirani, usnjeni, ali iz semiša, so primerni, tako za poslovne sestanke, kot tudi za uglajene večerje. Poleg gležnarjev so vedno trendovski tudi nizki moški čevlji. Ti so pravi zimzeleni klasiki. Vsakdo bi jih moral imeti v svoji garderobi, poleg tega pa so vedno preverjena izbira. Tudi nizki čevlji so običajno izdelani iz naravnega ali umetnega usnja. Kar pa je še najboljše pri nizkih moških čevljih, je to, da so aktualni v vseh možnih odtenkih. Med praktično nepogrešljive čevlje v moški garderobi sodijo tudi tako imenovani mokasini. Ti so izjemno lahki in zračni, zato so še posebej primerni za toplejše dni v letu. Z mokasini tudi ne boste zgrešili, zato so zares nepogrešljivi del v garderobi.