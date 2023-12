Nekaj sekund lahko zaznamuje celo življenje

Če se jim torej že ne morete upreti, pirotehnične izdelke uporabljajte vsaj previdno in odgovorno. To pomeni tako, da pri tem ne boste ogroženi ter da ne boste ogrožali in motili drugih. Upoštevajte torej zakonska določila glede uporabe. Najpogosteje namreč do poškodb, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči ipd., pride prav zaradi eksperimentiranja s pirotehničnimi snovmi, neodgovornosti posameznika in neupoštevanja navodil proizvajalca.

Kdaj sta dovoljeni prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov?

Pri nas je pirotehnične izdelke kategorije F1 dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, in še to samo starejšim od 14 let. Uporabljati jih je dovoljeno samo od 26. decembra do vključno 1. januarja, pri čemer jih morajo otroci uporabljati pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Pri tem poudarjajo, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.

Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost, spomnijo policisti. Zaradi kršitev lahko posamezniku izrečejo globo v razponu od 400 do 1200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last, opozarjajo policisti.