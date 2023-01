Nekaj sto ljudi novo leto otvorilo s skokom v morje

Letos so organizatorji prejeli več kot 400 prijav, morebitni udeleženci pa so se na skok lahko prijavili tudi danes. Dogodek se je začel ob 12.30, ko sta zbrane nagovorila župan Pirana Andrej Korenika in vodja prireditve Nino Cokan. Osrednji dogodek se je začel pol ure zatem. Protokol skokov in ogrevanja je enak kot prejšnja leta, torej po 100 udeležencev naenkrat v skupini na vsakih 15 minut.

Vsem, ki so skočili v hladno vodo, so podelili listino, s katero so se udeleženci zavezali, da bodo vedno vestno skrbeli za neokrnjenost in čistočo ter promocijo slovenskega morja.

Generalni pokrovitelj dogodka je napovedoval, da bo v Portorož prišel tudi košarkar Luka Dončić. Za zdaj ga ni bilo opaziti, sicer pa je treba vedeti, da je najboljši slovenski košarkar na zadnji večer leta 2022 odigral tekmo v San Antoniu v Teksasu.

Prireditelji trdijo, da je skok v morje tudi terapevtsko doživetje, ter da kopanje v mrzli morski vodi blagodejno vpliva na počutje, pomaga pri regeneraciji telesa, krepi imunski sistem in dviga prag dovzetnosti za različne bolezenske vplive. Zdravniki pa so opozorili, da skok v morje v zimskih razmerah predstavlja veliko, predvsem kardiovaskularno obremenitev za telo, zato se je treba nanj pripraviti. Leta 2019 se je eden od udeležencev ob vrnitvi na kopno zgrudil in so ga morali oživljati.