Nekaj za vsakogar: Tri dostopne ure, ki se lahko merijo z dragimi modeli

Ura je med moškimi najbolj priljubljeni nakit, večni simbol sloga in najljubši modni dodatek.

Dobra ura je nekaj, kar mora imeti vsak moški. Toda mnogi nimajo denarja, da bi si privoščili kakovostno uro. Zato vam danes ponujamo seznam 3 ur, ki so dokaz, da vam za dobro in kakovostno uro ni treba zapraviti bogastva. Te prestižne ure so zasenčile veliko dražjo konkurenco in znane blagovne znamke. Predstavljajo popolno razmerje med ceno in kakovostjo , zato smo prepričani, da z nobeno od njih ne boste zgrešili.

icon-expand Combo Watches FOTO: Arhiv ponudnika

1. Elrad - elegantna ura z nenavadno številčnico V to vrhunsko uro z navdušujočo številčnico se boste zaljubili na prvi pogled. Očarala vas bo z nenavadnim dizajnom in preprostostjo. Urarstvu prinaša novo dimenzijo. Popolnoma se prilega roki in paše k skoraj vsaki oblačilni kombinaciji. Dizajn in izdelava: Ura Elrad ima izredno nenavadno številčnico. Za razliko od običajnih ur nima kazalk, ampak čas prikazuje na polovici številčnice. Uro poganja kvaliteten japonski kremenčev mehanizem, ki zagotavlja največjo natančnost. Dopolnjuje jo kvaliteten in udoben pas, ki je pritrjen z močno in trpežno zaponko. Značilnosti: Morda ni bogata z zanimivimi in uporabnimi funkcijami, a vse to kompenzira s svojim videzom, ki ne bo nikogar pustil ravnodušnega. Kje kupiti in po kakšni ceni: Uro Elrad lahko naročite na njeni uradni spletni strani, kjer trenutno poteka popust, uro pa dostavijo na vaš domači naslov v 2-3 dneh. Ocena: 9,2/10 Za več informacij o uri Elrad kliknite tukaj

icon-expand Combo Watches FOTO: Arhiv ponudnika

2. Baudin - luksuzna ura Ta model izžareva razkošje in klasičen slog. Je popolna mešanica elegance in moškosti. Izpolnjuje najvišje urarske standarde in s svojim očarljivim dizajnom ne zaostaja za precej dražjimi in znanimi urami. Oblika in izdelava: Vrhunska izdelava iz nerjavečega jekla še dodatno prispeva k njeni eleganci in vsekakor poudari dober modni okus uporabnika. Uro odlikuje unikatno stilizirana številčnica z zelo trpežnim steklomm, dopolnjuje pa jo preprost pleten pas. Funkcije: V srcu ure utripa kremenov mehanizem. Poleg časa prikazuje tudi datum, ima pa tudi funkcijo štoparice. Na strani številčnice se nahaja krona in dva gumba za nastavitev ure, datuma in štoparice Kje uro kupiti in po kakšni ceni: Luksuzno uro Baudin lahko naročite na uradni spletni strani. Zaradi omejene zaloge se bo cena kmalu zvišala, trenutno pa jo lahko naročite po polovični ceni. Ocena: 8,9/10 Za več informacij o uri Baudin kliknite tukaj

icon-expand Combo Watches FOTO: Arhiv ponudnika