Nekaj zdravnikov preklicalo umik soglasja za nadurno delo

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da so zaenkrat prejeli 10 umikov preklicev soglasij, kar predstavlja 2,4 odstotka od vseh preklicanih soglasij. V UKC Maribor pa je preklice soglasij umaknilo 20 zdravnikov, nekateri pa preklice še vlagajo. Tako se število zdravnikov, ki so podali preklic, dnevno spreminja, so pojasnili.

Tudi v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto, kjer je po podatkih na današnji dan soglasja za nadurno delo preklicalo 96 zdravnikov od skupno 224, se je pet zdravnikov odločilo za preklic umika soglasja za nadurno delo.

V celjski bolnišnici pa preklicev umikov soglasij zdravnikov ne beležijo. Kot so pojasnili, je 1. februarja soglasja za nadurno delo umaknilo 175 od 374 vseh zdravnikov, ki so zaposleni v SB Celje. Umiki njihovih soglasij začnejo veljati 30. dan po umiku, torej 1. marca. Naknadno so soglasja umaknili še trije zdravniki. Ti umiki bodo zato začeli veljati kasneje.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Umiki soglasij večinoma v veljavo stopijo z marcem.

Na ministrstvu za zdravje so po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel vodstva zdravstvenih ustanov zaprosili za načrte organizacije dela od 1. marca, ko bodo začeli veljati preklici soglasij zdravnikov za nadurno delo. Po neuradnih informacijah naj bi se ministrica na to temo z vodstvi ustanov sestala v četrtek dopoldne.