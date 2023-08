Nekatera podjetja še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje

Kot so na ministrstvu poudarili v petek, ko je minister sklical sestanek, posledice poplav budno spremljajo. Slovensko gospodarstvo je že enotno ponudilo svojo pomoč na prizadetih območjih, so zapisali.

Ker je obsežne težave po njihovih navedbah pričakovati tudi v gospodarstvu, je Han sklical operativni sestanek z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Trgovinsko zbornico Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Civilno zaščito RS in pristojnimi ministrstvi.

Škoda nekaterih podjetij tudi večmilijonska

Na GZS so v petek opozorili, da bodo posledice poplav za gospodarstvo ogromne. Nekatera podjetja so po njihovih navedbah utrpela večmilijonsko škodo in ponekod še več tednov ne bodo mogla zagnati proizvodnje. Državo so med drugim pozvali k pomoči v obliki subvencioniranja čakanja na delo za podjetja, ki bodo morala za dlje časa ustaviti proizvodnjo. Prav tako marsikje delavci ne bodo mogli priti na delo zaradi še vedno neprevoznih cestnih povezav.