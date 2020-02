Nekatere družbe pobrale embalažnino, a embalaže niso odpeljale

Inšpektorat za okolje in prostor je lani proti družbam za ravnanje z odpadno embalažo podal tri kazenske ovadbe, so povedali na inšpektoratu. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil minister za okolje in prostor Simon Zajc, so nekatere družbe po ugotovitvah inšpektorjev pobrale embalažnino, a niso odpeljale embalaže.

Kot so povedali na inšpektoratu, postopki v treh primerih tečejo, zato več informacij ne morejo razkriti. Inšpektorji za okolje in naravo z aktivnostmi nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Skladno z zakonom o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami so januarja izvedli 38 izrednih pregledov pri izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. To situacijo pa namerava država reševati s strožjim nadzorom, v tesnem sodelovanju s policijo in finančno upravo. FOTO: Shutterstock "V nadaljevanju bodo inšpektorji aktivnosti usmerili tja, kjer bodo zaznali kršitve predpisov o ravnanju s komunalno odpadno embalažo, predvsem s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo,"so navedli na inšpektoratu. Novih kazenskih ovadb pa v letošnjem letu še ni bilo, so dodali. Minister, ki opravlja tekoče posle, je v četrtek po opozorilih komunal, da so njihova skladišča znova polna zaradi neodvoza odpadne embalaže, zavrnil pozive k novim interventnim ukrepom, češ da je za to prezgodaj. Ministrstvo se namerava s situacijo najprej spopasti s strožjim nadzorom nad družbami za ravnanje z odpadno embalažo, je povedal Zajc. Zajc je spomnil, da je inšpekcija že lani za nekatere družbe za ravnanje z odpadno embalažo ugotavljala, da so v preteklosti pobrale denar, niso pa odpeljale embalaže. FOTO: AP Strožji nadzor Glede 5700 ton odpadne embalaže, ki se je pri komunalnih podjetjih nakopičila januarja, je poudaril, da gre za svežo embalažo, za katero so družbe za ravnanje z odpadki pobrale denar, da jo odpeljejo. To situacijo pa namerava država reševati s strožjim nadzorom, v tesnem sodelovanju s policijo in finančno upravo. Zdaj naj bi strožji nadzor zagotovil, da se bo odpeljalo vse, za kar je bila plačana embalažnina.